Тур раскрепощенной игры. Итоги 24-го тура Серии А

Лечче - Сассуоло 0:1

Эмполи - Наполи 0:2

Болонья - Интер 1:0

Удинезе - Специя 2:2

Салернитана - Монца 3:0

Милан - Аталанта 2:0

Эллас Верона - Фиорентина 0:3

Лацио - Сампдория 1:0

Кремонезе - Рома 2:1

Ювентус - Торино 4:2

В 24-ом туре Серии А выделялись команды, которые играли свободно, раскрепощенно. Не боясь это делать даже против грандов. "Болонья" и "Кремонезе" с впечатляющими победами, "Фиорентина" и "Салернитана" высвободились. Не боялись играть, играли свободно и некоторые из грандов. "Милан", "Ювентус". Ну и всегда раскрепощен "Наполи". А вот те, кто играл зажато - не преуспели.

"Наполи"

"Наполи" не позволяет отвлечь себя ни комплиментам, ни ошибкам и потерям очков соперников. Он просто идет на полной мощности к историческому сезону. Лучано Спаллетти весьма опасался особого стиля игры "Эмполи", который "бегает и прессингует тебя все сто минут", боялся, что его команда "не выйдет на уровень борьбы "Эмполи". Отлично помня, что команда, за которую болеет, переиграла его нынешнюю в сезоне 2021/22 дважды. Но на этот раз проблем не было.

"Эмполи", недавний победитель "Интера", проигравший в целом лишь один из предыдущих восьми матчей, старался, сопротивлялся, "Наполи" поначалу создавал лишь со "стандартов". Но забил уже к 28-ой минуте с двух из них, когда Хвичу Кварацхелию оставляли свободным. Автогол и добивание Осимхена решили дело. И даже после удаления Руи на 67-ой минуте "Наполи" атаковал. А очень довольный Спаллетти отмечал прежде всего настрой, даже ярость своих игроков.

"Наполи" идет в темпе 103-ех очков - рекорда лиг Топ-5 всех времен.

"Милан" - "Аталанта"

Центральный матч тура должен был ответить на вопрос о тенденциях. Три поражения "Аталанты" в четырех матчах перед ним, три 1:0 подряд "Милана" - что это все означает? Является ли отражением реального состояния команд? Судя по очному матчу - несомненно. "Россонери" вышли из кошмарного январского кризиса. Прежде всего через оборону, не пропуская и не позволяя соперникам. Бергамцам они также не позволили ничего. Три удара по воротам, ни одного - в створ.

Это был вынос в одни ворота. Тактически, по уровню, по качеству, по жесткости и желанию. Даже при том, что чемпион вовсе не играл искрометно, он должен был побеждать с разгромным счетом. Причем вынес в одни ворота и в доминирующей игре в первом тайме и в обороняющейся и контратакующей во втором. Можно сказать, что с первым голом повезло с отскоком в стойку и в спину вратарю, а второй был забит в самой концовке. Но на самом деле в этой встрече все ясно.

Правый латераль Жуниор Мессиас забил во втором матче подряд, левый Тео вновь отыграл отлично. Кризисный Леау выдал результативное действие впервые за восемь матчей. Оборона вновь отыграла безупречно. Чемпионское выступление команды. Еще и вернулись первый вратарь Майк Маньян и Златан. Ибра стал самым возрастным игроком команды в матчах Серии А - 41 год и 146 дней, обогнав Алессандро Костакурту.

Стефано Пиоли после 800-го матча в тренерской карьере заявил, что наконец-то команда играла с энергией, которую он привык от нее видеть. А Джан Пьеро Гасперини признал, что "Милан" был гораздо сильнее и просто располагает большим. И заговорил о командах, которые ниже его, то есть о борьбе за шестое место. С такой игрой четвертого и вправду не видать.

Как-то уж слишком быстро "Аталанта" сдалась. В этом матче, в последнее время. Не хватает запасных, ведь бомбардиры Хойлунд и Лукман, опорники Де Роон и Коопмейнерс явно наелись? Но и "Милан" состав не меняет, а побеждает. Гасперини даже заявил, что его команда не сумела переиграть чемпиона в борьбе и скорости, а техника и качество в нынешнем сезоне и вовсе не ее козыри. Зачем тогда отказался от техники и качества Руслана Малиновского?

"Интер" и "Рома"

"Интер" в который раз доказал свою беспомощность в гостях и после больших побед. В 2023-ем году он не выиграл всего четыре матча. Сразу после громкой победы над "Наполи" - у "Монцы", сразу после 3:0 над "Миланом" - у "Эмполи", сразу после еще одной победы над "Миланом" - у "Сампдории" и теперь сразу после победы над "Порту" - у "Болоньи". А в гостевой таблице он лишь седьмой с пятью поражениями и 17-ю очками в 12-ти матчах.

Память о "Болонье", здесь же отобравшей у него Скудетто в апреле в пользу "Милана", не помогла настроиться. Не помогла настроиться сила очень хорошо идущего соперника. На дождливом и ветреном стадионе "нерадзурри" будто просто ждали, когда мяч сам заплывет или залетит в ворота соперника. В первом тайме и вовсе не желая играть. Да и во втором создавая лишь благодаря погоде. И в итоге заслуженно пропустили. Выступление, недостойное гранда.

Симоне Индзаги согласился с таким определением насчет первого тайма, признал, что у команды не получается сохранять концентрацию. Но второй тайм плохим не считает. А вот капитан Лаутаро Мартинес прямо заявил, что с такой игрой команда ничего не добьется. И извинился перед болельщиками.

Руководители клуба уже провели долгую беседу с Индзаги. По ее итогам Джузеппе Маротта высказал полную поддержку тренеру, но и потребовал немедленно наладить стабильность и найти ключи к матчам против более скромных команд. Прежде всего - ментальные.

"Роме" также нужно найти такие ключи. В 2023-ем году она не переиграла новичков Серии А уже в трех матчах. Февраль начала вылетом от "Кремонезе" из Кубка, а завершила поражением от него в лиге. Причем играла недостойно целых 70 минут. Без ударов в створ ворот. А затем, даже сравняв счет и создав серию опасных моментов, привезла пенальти и проиграла. Последней команде лиги, не побеждавшей в Серии А никого 27 лет. В том числе в этом сезоне.

Здесь также можно говорить о проблемах и против аутсайдеров, и в игре в гостях. О лишь одной победе в последних шести гостевых матчах лиги. Но скорее можно говорить об общей недостаточной силе команды. Жозе Моуриньо все же прав, а не просто ищет оправдания. Его команда не способна на намного большее, чем показывает сейчас. Ни в одном ее матче в сезоне не показала, что способна. Или же это тренер не способен выжать из нее больше?

Моуриньо ушел в раздевалку за минуту до свистка на перерыв. Через минуту после начала второго тайма был удален, на 63-ей приказал выполнить сразу четыре замены, на 91-ой ушел с трибуны в раздевалку, хотя оставалось еще пять минут. А затем в интервью заявил, что думает подать в суд на резервного арбитра. Добавляя, что подозрительно назначать рефери из Турина за несколько дней до матча "Ромы" против "Ювентуса".

О матче же Моур, признав недостаточную интенсивность своей команды, отверг заявления, что она хотела победить меньше, чем соперник. Говорил об отсутствии везения и ничейной игре. Будто такая должна устраивать "Рому" против "Кремонезе".

"Лацио"

"Лациале" также играли против аутсайдера, но не безнадежного. "Сампдория" в 22-ом туре отобрала очки у "Интера". Ее болельщики следуют за ней, оставляя надежду на спасение. Сам же "Лацио" устал после игры в Румынии на ужасном поле, из-за чего Маурицио Сарри даже раскритиковал УЕФА. Страдал от проблем важных игроков - Педро, Дзакканьи, Милинковича-Савича. И уже терял очки против команды из зоны вылета ("Вероны") после матча посреди недели.

72 процента владения мячом в первой четверти матча не принесли даже опасных моментов, затем хозяева попадали в стойку, пробивали в небеса с убойных позиций (Чиро Иммобиле в последнее время мажет как в сборной). Но в итоге прежде всего не пропустили, выдав 13-ый "сухой" матч в сезоне в лиге. Больше в лигах Топ-5 лишь у "Ювентуса" и "Барселоны". А свой гол нашли, классным дальним ударом Луиса Альберто.

Сарри вовсе не удивился такой невзрачной игре, дал ей в целом положительную оценку, заявив, что команда создала 8-9 шансов забить. Главное - победа и место в Топ-4.

"Ювентус" - "Торино"

"Ювентус" ныне не борется за место в Лиге Чемпионов. То есть может играть немного свободнее, раскрепощеннее. "Торино" как раз за кое-что борется. За место в Лиге Конференций. То есть не должен так нервничать из-за дерби, не должен считать его единственной целью на сезон. Возможно, потому вчерашнее Дерби Делла Моле получилось таким весёлым, ярким, скоростным, богатым на голы и эмоции. Шесть забитых мячей впервые с 2001-го года.

"Торино" дважды выходил вперёд, но быстро пропускал. Пропустил третий вскоре после удара в перекладину. То есть получается, что в стотысячный раз проиграл дерби из-за слабого характера. Но и он заслуживает комплиментов. За смелую, жёсткую, интенсивную игру, за 62 процента владения мячом. "Ювентус", кроме мяча, поддержал во всем. Вот и получился замечательный продукт. Хотя качества и не хватало, хотя было лишь 4:4 по ударам в первом тайме.

Причём интересно, что три гола и три ассиста на счету защитников. 2+2 - даже на счету центральных. 1+1 выдал Бремер, перешедший в "Ювентус" летом из "Торино", чем вызвал гнев болельщиков "гранатовых". Свой гол он праздновал бурно. Также следует отметить двух опорников. "Ювентуса". 21-летний Барренечеа дебютировал в лиге за клуб и с первых же минут немало помог, Поль Погба сыграл впервые в сезоне.

"Ювентус" с шестью победами и ничьей в последних семи матчах во всех турнирах, и даже с девятью забитыми мячами в трех последних. Впервые в лиге выигрывает матч, в котором пропустил, после 11-ти таких без побед.

Массимилиано Аллегри остался очень доволен, особенно реакцией на пропущенные. Говорил о терпении и взрослости подопечных. Говорил о решающей роли замен. Еще бы, ведь Кьеза ассистировал к третьему голу.

А Иван Юрич как раз решил поискать виноватого. И нашёл Неманью Радоньича, которого выпустил на 60-ой минуте и заменил на 74-ой. За то, что не прикрыл Кьезу в том голе. "У него совершенно нет уважения к этому виду спорта. Я не сумел превратить его в футболиста". Очень взросло. В целом же назвал первый тайм его команды замечательным, а второй - более сложным. Что ж, если даже замечательный завершился лишь вничью...

Другие

Среди команд ниже Топ-7, разумеется, следует отметить "Болонью". О Тьяго Мотте говорят как о кандидате летом возглавить ПСЖ или "Интер". Тренер и его команда могли бы занервничать в матче против последнего, но вместо этого, как сам он заявил, играли свободно, с улыбкой, в футбол, в который любят. Также наконец-то свободно сыграла "Фиорентина". Наконец-то перенеся кубковую игру на лигу. Неожиданный разгром в гостях у боевитой сейчас "Вероны".

"Кремонезе" также играл в положительный футбол. И наконец-то добыл свою первую победу в Серии А с 1996-го года. Казалось, развалится после того, как "Рома" на ровном месте сравняла счёт, но наоборот, забил. Играла в такой и "Специя", в Удине не уступив по владению мячом. Похвально в первом матче Леонардо Семпличи на посту главного тренера.

"Салернитана" одержала разгромную победу во втором матче Паулу Соузы на посту. "Сассуоло" сейчас играет в очень хороший футбол. А вот "Удинезе" и "Монца" разочаровали. Первые остаются с одной победой в 16-ти последних турах. Вторые вышли в Топ-10 и сразу же начали проигрывать. "Лечче" сразу после положительных результатов против Топ-7 проигрывает дома командам, которые ниже его. На этот раз даже в створ ворот не попадал.

Виктор Коваленко в первом матче Семпличи получил первые игровые минуты после трех без них - двух с травмой и одного в запасе. Правда, вышел на замену лишь на 90-ой. После того, как два опорника команды заработали ассисты. Ожидается тяжёлая борьба за игровые минуты.

Лучший игрок тура - Мбала Нзола ("Специя"). Дубль на непростом выезде в первом матче нового тренера

Прорыв тура - "Кремонезе". Наконец-то первая победа в лиге

Разочарование тура - "Рома". Жертва истории "Кремонезе"

Лучший вратарь тура - Лукаш Скорупски ("Болонья"). Не пропустил от "Интера"

Лучшие тренеры тура - Тьяго Мотта ("Болонья") и Давиде Баллардини ("Кремонезе"). Их команды играли против грандов с улыбкой

1 Наполі 24 21 2 1 65 2 Інтер 24 15 2 7 47 3 Мілан 24 14 5 5 47 4 Лаціо 24 13 6 5 45 5 Рома 24 13 5 6 44 6 Аталанта 24 12 5 7 41 7 Ювентус 24 15 5 4 35 8 Болонья 24 10 5 9 35 9 Торіно 24 8 7 9 31 10 Удінезе 24 7 10 7 31 11 Монца 24 8 5 11 29 12 Фіорентина 24 7 7 10 28 13 Емполі 24 6 10 8 28 14 Сассуоло 24 7 6 11 27 15 Лечче 24 6 9 9 27 16 Салернітана 24 6 6 12 24 17 Спеція 24 4 8 12 20 18 Еллас Верона 24 4 5 15 17 19 Кремонезе 24 1 9 14 12 20 Сампдорія 24 2 5 17 11

Фото - ANSA