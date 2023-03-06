Bellissimo! ВИДЕО, как Мхитарян разогнал атаку и сам ее завершил голом в матче Интер – Лечче

"Интер" в 25-м туре итальянской Серии А переиграл "Лечче" со счетом 2:0. Отличились Мхитарян и Мартинес. Особенно эффектным получился гол армянского легионера. Он поддержал атаку пасом в центре поля, что позволило разогнаться по флангу Гозенсу. Дальше был пас на Бареллу и скидка под удар Генриху, а он уже попал в дальний верхний угол.

Добавим, что очередная победа позволила "Интеру" остаться на втором месте по итогам тура.