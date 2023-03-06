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Bellissimo! ВИДЕО, как Мхитарян разогнал атаку и сам ее завершил голом в матче Интер – Лечче

Италия
(3 голосов)

Генрих всегда был эстетом

Bellissimo! ВИДЕО, как Мхитарян разогнал атаку и сам ее завершил голом в матче Интер – Лечче

фото - Getty Images

Новина українською

"Интер" в 25-м туре итальянской Серии А переиграл "Лечче" со счетом 2:0. Отличились Мхитарян и Мартинес. Особенно эффектным получился гол армянского легионера. Он поддержал атаку пасом в центре поля, что позволило разогнаться по флангу Гозенсу. Дальше был пас на Бареллу и скидка под удар Генриху, а он уже попал в дальний верхний угол.

Добавим, что очередная победа позволила "Интеру" остаться на втором месте по итогам тура.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан) лучшие голы
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
06.03.2023 в 18:06
Автор, где он разогнал? Он на фланге был и мяч коснулся только в конце голом.
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