Удачное выступление Коваленко. Специя – Интер 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча, в котором "Специя" сенсационно обыграла "Интер". В матче было исполнено три пенальти, однако забиты лишь два – в одном случае выручил вратарь "орлят". Также в создании одиннадцатиметрового принял участие Виктор Коваленко, проведший на поле почти пол часа. Он заработал пенальти, благодаря которому был забит победный гол.

"Специя" – "Интер" 2:1

Голы: Д. Мальдини 55, Нзола 87 (пен.) – Лукаку 83 (пен.)

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 14 (вратарь)