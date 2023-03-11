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Удачное выступление Коваленко. Специя – Интер 2:1. Видео голов и обзор матча
Украинец заработал победный пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча, в котором "Специя" сенсационно обыграла "Интер". В матче было исполнено три пенальти, однако забиты лишь два – в одном случае выручил вратарь "орлят". Также в создании одиннадцатиметрового принял участие Виктор Коваленко, проведший на поле почти пол часа. Он заработал пенальти, благодаря которому был забит победный гол.
Голы: Д. Мальдини 55, Нзола 87 (пен.) – Лукаку 83 (пен.)
Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 14 (вратарь)
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