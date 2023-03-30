Ибрагимович не сыграет в ближайших матчах Милана из-за травмы

"Милану" снова придется обойтись без Златана Ибрагимовича. Швед получил повреждение в составе сборной Швеции.

Златан должен был сыграть с Азербайджаном, но его исключили из заявки из-за дискомфорта. После того как Ибрагимович вернулся в Италию, он не провел ни одной тренировки с "Миланом" и тесты показали, что повреждение серьезное.

Клуб пока что не делал никаких официальных заявлений.

Златан восстановился от операции на колене только в начале февраля. За это время 41-летний форвард успел выйти в 4-х матчах за "Милан" и появился на 18 минут в матче Швеции с Бельгией (0:3).