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Ибрагимович не сыграет в ближайших матчах Милана из-за травмы
Очередное повреждение в 41 год
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милану" снова придется обойтись без Златана Ибрагимовича. Швед получил повреждение в составе сборной Швеции.
Златан должен был сыграть с Азербайджаном, но его исключили из заявки из-за дискомфорта. После того как Ибрагимович вернулся в Италию, он не провел ни одной тренировки с "Миланом" и тесты показали, что повреждение серьезное.
Клуб пока что не делал никаких официальных заявлений.
Златан восстановился от операции на колене только в начале февраля. За это время 41-летний форвард успел выйти в 4-х матчах за "Милан" и появился на 18 минут в матче Швеции с Бельгией (0:3).
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