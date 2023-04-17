Фиорентина - Аталанта: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча

Календарь 30-го тура матча Серии А закрывает поединок, в котором "Фиорентина" примет "Аталанту". Соперников разделяют в таблице 3 очка. "Фиорентина " борется за зону еврокубков, у "Аталанты" также шансы зацепиться за еврокубки еще сохранились, хоть и не такие явные, как у соперника. При этом, "фиалки" сейчас на ходу, чего нельзя сказать про "Аталанту". В любом случае, матч ожидается интересный и боевой.

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Чемпионат Италии 30-й тур

17 апреля. Начало в 21:45

"Фиорентина " - "Аталанта"

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