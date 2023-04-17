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Фиорентина - Аталанта: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча
Когда обеим командам хочется в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine
Календарь 30-го тура матча Серии А закрывает поединок, в котором "Фиорентина" примет "Аталанту". Соперников разделяют в таблице 3 очка. "Фиорентина " борется за зону еврокубков, у "Аталанты" также шансы зацепиться за еврокубки еще сохранились, хоть и не такие явные, как у соперника. При этом, "фиалки" сейчас на ходу, чего нельзя сказать про "Аталанту". В любом случае, матч ожидается интересный и боевой.
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Чемпионат Италии 30-й тур
17 апреля. Начало в 21:45
"Фиорентина " - "Аталанта"
Трансляция – MEGOGO
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