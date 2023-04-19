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Официально: Жиру продлил контракт с Миланом
Вопрос решили сразу после победы над "Наполи"
Фото: acmilan.com
"Милан" продлил контракт с Оливье Жиру сразу после победного выезда в Неаполь в Лиге чемпионов. Новый контракт позволит остаться на Сан-Сиро как минимум до лета 2024-го.
Вчера, 18-го апреля, Жиру забил решающий мяч в противостоянии с "Наполи". Позже Осимхен отыграл отставание, но по сумме двух матчей "россонери" прошли дальше. В первой встрече мяч забил Беннасер.
Жиру в клубе с лета 2021-го. За это время он провел 76 матчей и забил 26 голов в составе "Милана".
В этом сезоне Оливье провел за "россонери" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. В сентябре французу исполнится 37 лет.
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