Официально: Жиру продлил контракт с Миланом

"Милан" продлил контракт с Оливье Жиру сразу после победного выезда в Неаполь в Лиге чемпионов. Новый контракт позволит остаться на Сан-Сиро как минимум до лета 2024-го.

Вчера, 18-го апреля, Жиру забил решающий мяч в противостоянии с "Наполи". Позже Осимхен отыграл отставание, но по сумме двух матчей "россонери" прошли дальше. В первой встрече мяч забил Беннасер.

Жиру в клубе с лета 2021-го. За это время он провел 76 матчей и забил 26 голов в составе "Милана".

В этом сезоне Оливье провел за "россонери" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. В сентябре французу исполнится 37 лет.