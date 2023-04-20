  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентусу вернули 15 очков до последующего судебного разбирательства. Клуб поднялся на 3-е место
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентусу вернули 15 очков до последующего судебного разбирательства. Клуб поднялся на 3-е место

Италия
(1 голосов)

Апелляцию удовлетворили

Ювентусу вернули 15 очков до последующего судебного разбирательства. Клуб поднялся на 3-е место

ANSA

Новина українською

Гарантийная коллегия CONI одобрила апелляцию "Ювентуса" на снятие 15-ти очков по делу о фиктивном приросте капитала. Впереди ещё одно разбирательство.

В рамках процесса Итальянская федерация футбола (FIGC) проведет повторное рассмотрение дела.

"Ювентус" также оспаривал отстранение от футбола Фабио Паратичи, Андреа Аньелли и Федерико Керубини, но эта апелляция не была принята.

При этом апелляции по отстранению Павла Недведа. Паоло Гаримберти и Энрико Веллано пока приняты.

После возвращения 15-ти очков "Ювентус" занимает 3-е место в Серии А с 59-ю баллами после 30 туров. Отставание от второго "Лацио" всего 2 очка.

По теме
yellow-arrow
Рома может подписать защитника Барселоны
yellow-arrow
Украинское Классическое и Барса против Атлетико. Расписание футбола на 20 - 23 апреля
yellow-arrow
Официально: Жиру продлил контракт с Миланом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.sky.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде