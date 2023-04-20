Ювентусу вернули 15 очков до последующего судебного разбирательства. Клуб поднялся на 3-е место

Гарантийная коллегия CONI одобрила апелляцию "Ювентуса" на снятие 15-ти очков по делу о фиктивном приросте капитала. Впереди ещё одно разбирательство.

В рамках процесса Итальянская федерация футбола (FIGC) проведет повторное рассмотрение дела.

"Ювентус" также оспаривал отстранение от футбола Фабио Паратичи, Андреа Аньелли и Федерико Керубини, но эта апелляция не была принята.

При этом апелляции по отстранению Павла Недведа. Паоло Гаримберти и Энрико Веллано пока приняты.

После возвращения 15-ти очков "Ювентус" занимает 3-е место в Серии А с 59-ю баллами после 30 туров. Отставание от второго "Лацио" всего 2 очка.