Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Лацио уступает дома Торино и может потерять второе место
Серия закончена
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 31-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Торино" 0:1
Гол: Илич 43
"Лацио": Проведель, Марушич (Лука Пеллегрини 81), Патрик (Казале 70), А. Романьоли, Хюсай (Лаццари 69), Весино (Маркос Антонио 54), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро (Иммобиле 54), Фелипе Андерсон, Дзакканьи
"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Буонджорно, Синго (Гравийон 77), Линетти, Илич, Родригес, Радоньич (Карамо 69), Влашич, Санабрия
Предупреждения: А. Романьоли 48, Лаццари 79 - Линетти 25, Родригес 62, Синго 63, Гравийон 78
Главный арбитр: Давиде Герсини
Когда-то это должно было случиться. "Лацио" набрал 22 очка в восьми турах, пропустив один мяч, укрепился на втором месте с отрывом в десять очков от пятого. Грандов переигрывал, аутсайдеров разрывал. Выглядел непробиваемым. Комплименты работе Маурицио Сарри сыпались со всех сторон. Но как раз ничью он допустил в единственном матче из тех восьми против опытного середняка. А сегодня проиграл такому.
В принципе, поражение от "Торино" не должно особо удивлять. "Быки" в этом сезоне не проигрывали в Риме "Роме". В предыдущих пяти визитах в гости к "орлам" проигрывали лишь однажды, четыре предыдущих очных матча на всех полях свели вничью. Владельцы клубов враждуют, и Урбано Кайро, никогда не доставая Клаудио Лотито в турнирной таблице, всегда хочет победить его в очном матче. Сегодня это удалось. Впервые после семи.
Начался матч в весьма энергичном темпе. Удар головой Дзакканьи Ваня Милинкович-Савич выцарапал с линии ворот. Контратаку двух против двух Радоньич завершил слабоватым ударом, и Проведель вытащил ногой. Однако к середине тайма игра скатилась к боданию, единоборствам, стыкам, спорам, травмам. А в таких ситуациях "Торино" специалист. Он еще и забил. Илич пробил низом издали с отскоком от газона, и Проведель не справился.
Первый тайм завершился со всего 2:3 по ударам по воротам.
Второй тайм "Лацио" начал и завершил штурмом. "Торино" пришлось довольно нервно отбиваться. Но и тогда он не особо позволял бить по воротам. По ударам матч завершился со счетом 10:7, а наиболее опасным был срезавшийся угловой. Милинкович-Савич-младший успел перевести его в перекладину. Да и половину тайма "Торо" провел весьма уверенно, держа мяч и опасно атакуя. Радоньич замыкал из центра штрафной, Проведель отбил.
Это поражение, возвращение 15-ти очков "Ювентусу" - и по итогам тура "Лацио" может потерять второе место, а пятое опережать лишь на пять очков. "Торино" же был и остается крепким середняком. В последнюю неделю его игроков обвиняли в прессе и соцсетях в том, что бросили играть, что они и весь клуб уже думают о следующем сезоне. Сегодня они доказали обратное.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер сохраняют между собой дистанцию. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 апреля 2023
- Ювентусу вернули 15 очков до последующего судебного разбирательства. Клуб поднялся на 3-е место
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО