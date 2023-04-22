Серия А. Лацио уступает дома Торино и может потерять второе место

Серия А. 31-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино" 0:1

Гол: Илич 43

"Лацио": Проведель, Марушич (Лука Пеллегрини 81), Патрик (Казале 70), А. Романьоли, Хюсай (Лаццари 69), Весино (Маркос Антонио 54), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро (Иммобиле 54), Фелипе Андерсон, Дзакканьи

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Буонджорно, Синго (Гравийон 77), Линетти, Илич, Родригес, Радоньич (Карамо 69), Влашич, Санабрия

Предупреждения: А. Романьоли 48, Лаццари 79 - Линетти 25, Родригес 62, Синго 63, Гравийон 78

Главный арбитр: Давиде Герсини

Когда-то это должно было случиться. "Лацио" набрал 22 очка в восьми турах, пропустив один мяч, укрепился на втором месте с отрывом в десять очков от пятого. Грандов переигрывал, аутсайдеров разрывал. Выглядел непробиваемым. Комплименты работе Маурицио Сарри сыпались со всех сторон. Но как раз ничью он допустил в единственном матче из тех восьми против опытного середняка. А сегодня проиграл такому.

В принципе, поражение от "Торино" не должно особо удивлять. "Быки" в этом сезоне не проигрывали в Риме "Роме". В предыдущих пяти визитах в гости к "орлам" проигрывали лишь однажды, четыре предыдущих очных матча на всех полях свели вничью. Владельцы клубов враждуют, и Урбано Кайро, никогда не доставая Клаудио Лотито в турнирной таблице, всегда хочет победить его в очном матче. Сегодня это удалось. Впервые после семи.

Начался матч в весьма энергичном темпе. Удар головой Дзакканьи Ваня Милинкович-Савич выцарапал с линии ворот. Контратаку двух против двух Радоньич завершил слабоватым ударом, и Проведель вытащил ногой. Однако к середине тайма игра скатилась к боданию, единоборствам, стыкам, спорам, травмам. А в таких ситуациях "Торино" специалист. Он еще и забил. Илич пробил низом издали с отскоком от газона, и Проведель не справился.

Первый тайм завершился со всего 2:3 по ударам по воротам.

Второй тайм "Лацио" начал и завершил штурмом. "Торино" пришлось довольно нервно отбиваться. Но и тогда он не особо позволял бить по воротам. По ударам матч завершился со счетом 10:7, а наиболее опасным был срезавшийся угловой. Милинкович-Савич-младший успел перевести его в перекладину. Да и половину тайма "Торо" провел весьма уверенно, держа мяч и опасно атакуя. Радоньич замыкал из центра штрафной, Проведель отбил.

Это поражение, возвращение 15-ти очков "Ювентусу" - и по итогам тура "Лацио" может потерять второе место, а пятое опережать лишь на пять очков. "Торино" же был и остается крепким середняком. В последнюю неделю его игроков обвиняли в прессе и соцсетях в том, что бросили играть, что они и весь клуб уже думают о следующем сезоне. Сегодня они доказали обратное.