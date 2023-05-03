Серия А. Ювентус и Аталанта вымучивают победы, Коваленко оказался седьмым опорником в иерархии

Серия А. 33-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лечче" 2:1

Голы: Паредес 15, Влахович 40 - Сисей 37 (пен.)

"Ювентус": Щенсны, Бремер (Гатти 87), Бонуччи, Данило, Де Шильо (Куадрадо 33), Фаджоли, Паредес (Локателли 87), Миретти (Погба 73), Костич, Ди Мария (Кьеза 73), Влахович

"Лечче": Фальконе, Умтити, С. Романьоли, Баширотто, Банда, Х. Гонсалес (Блен 60), Хьюлманд (Перссон 89), Мале (Ди Франческо 60), Пеццелла (Чеккарони 71), Уден, Сисей (Коломбо 89)

Предупреждения: Паредес 44, Бремер 76 - Умтити 48, Пеццелла 61

Одна победа в восьми последних матчах и десять матчей подряд с не более одного забитого во всех турнирах, первая за 12 лет серия из трех поражений в лиге подряд, прерванная лишь ничьей, слухи о конфликте тренера с игроками. Конкуренты в борьбе за Топ-4 уже почти догнали. С одним из них - "Аталантой" - играть в уик-энд. В такой ситуации любой соперник опасен, и требовать от "Ювентуса" сегодня можно было лишь одно - победу.

"Лечче" мог помешать в этом плане. У него в резюме в нынешнем сезоне две победы над той же "Аталантой" и одна - над "Лацио", ничьи с "Миланом" и "Ромой", статус первой команды в сезоне, кто не проиграл в Неаполе. Но в последнее время он в плохой форме. Еле прервал серию из одного очка в восьми матчах 1:0 над "Удинезе", лишь в четырех очках над зоной вылета. Такой гостевой матч слишком сложен для него.

В первом тайме "Юве" владел мячом 61 процент времени, по ударам по воротам победил со счетом 8:4. Но эта статистика обманчива. Туринцы чаще всего действовали вальяжно, далеко от ворот соперника, не прессинговали как следует. Почти не создавали. Уже на 15-ой минуте хозяева кое-где слыхали свист от собственных болельщиков.

Обе команды забили из офсайда. Также обе - со стандартных положений. Паредес реализовал штрафной метров с 30-ти ударом низом с отскоком от газона. "Стенка" стояла неправильно. Сисей - пенальти, назначенный за руку Данило. Ну а затем защитники не сумели прервать прострел, и Влахович с полулета забил. Первый гол жестко критикуемого серба в лиге с седьмого февраля. Очень вовремя.

Второй тайм начался промахом Миретти метров с шести после подачи штрафного. Но доминировал большую его часть "Лечче". Осаждал штрафную, пытался найти гол. Впрочем, аутсайдеру ожидаемо не хватало идей и банального качества. Удар Баширотто с 18-ти метров отбил Щенсны. Бонуччи суперподкатом спас от выхода Сисея один-на-один. А фаворит с редкого углового мог забить. Данило замкнул головой в стойку.

На 79-ой минуте Сисей замыкал угловой головой с пяти метров. По центру, там, где был Щенсны. Лишь после этого "Юве" решил активизироваться. Удар Костича из-за пределов штрафной вытащил Фальконе, вратарь также выиграл выход один-на-один у Влаховича, немного отпустившего мяч. Но последние минуты вновь прошли в давлении "Лечче". Даже Фальконе прибежал в штрафную соперника на последний угловой.

Наконец-то победа, наконец-то два забитых мяча в одном матче, наконец-то Влахович забил. Вот то, что в плюс "Ювентусу". А игру лучше поскорее забыть. Как и в большинстве матчей в нынешнем сезоне.

===========

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Специя" 3:2

Голы: Де Роон 32, Дзаппакоста 48, Муриэль 54 - Гьяси 18, Бурабия 64

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини (Паломино 67, Демираль 83), Меле (Соппи 90+1), Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пашалич (Эдерсон 67), Сапата, Муриэль (Бога 67)

"Специя": Драговски, Амиан (Феррер 66), Висневски, Николау, Реца, Ампаду (Экдаль 57), Бурабия (Верде 83), С. Бастони (Эспозито 57), Агудело (Кроллис 83), Шомуродов, Гьяси

Предупреждения: Ампаду 38, С. Бастони 40, Агудело 75

"Аталанта" в таблице предыдущих шести туров Серии А даже лидировала. Без особой яркости, даже без доминирования, отдав мяч, но выдержала 1:1 во Флоренции, переиграла дома "Рому". И дожала "Торино" ударом с невозможного угла, а также первым голом Дувана Сапаты за пять месяцев (на 88-ой минуте). Джан Пьеро Гасперини заявил, что команда сейчас и не может лучше играть. Главное - чтобы могла побеждать.

"Специя" ныне вообще играет слабо. После победы над "Интером" в шести матчах трижды сыграла вничью и трижды проиграла. В предыдущем туре против "Монцы" мощно начала, но не забила и развалилась. Потому и подпустила к себе "Верону" из зоны вылета лишь на расстояние дополнительных показателей. Сегодня нужна была прежде всего борьба. Такую "орлята" показали. Но ее не хватило.

Сегодня было ясно, что у "Аталанты" не получится отказаться от мяча, как она любит. "Специя" явно собиралась большей частью сидеть в обороне. При этом, правда, не закрывалась уж слишком глубоко, устраивала периоды перепасовок, спокойной игры в центре поля и даже на половине поля соперника. Она забила первой. Бастони отдал на ход, мяч отскочил от Скальвини, и Гьяси забил.

Хозяева пытались отвечать, давить. Иногда гостям приходилось непросто. Но в целом их вратарь Драговски не работал. Лишь однажды пришлось спасать от Толоя. И однажды не удалось. Угловой, отскок - и Де Роон пробивает метров с 28-ми слета с отскоком от газона.

А вот второй тайм начался штурмом. Дзаппакоста забил гол, очень похожий на гол Де Роона. Затем не переиграл Драговски в ближнем углу. А затем при розыгрыше углового Муриэль получил от Джимсити и пробил низом с десяти метров. Забив свой сотый гол в карьере в Серии А. Дзаппакоста еще и пробил головой. Драговски перевел в перекладину.

"Специя" сразу же сменила двух опорников на других игроков этого амплуа и почти сразу же забила. Хотя и силами тех, кто начинал матч на поле. Де Роон потерял, Шомуродов и Бурабия разыграли. Сменила еще двух опорников, и вышедший вместо одного из них Верде замкнул угловой в перекладину. Чуть-чуть не хватило для ничьей.

По сути, "Специя" начала матч с четырьмя опорниками. Все в итоге были заменены. Двое - на других опорников, двое - на игроков атаки. Виктор Коваленко во всем этом участия не принимал, оставшись в запасе. Его единогласно объявили антигероем предыдущего матча из-за двух запоротых супермоментов, неприкрытого голевого удара соперника и почти автогола. Ноль игровых минут сегодня - логичное продолжение.

==========

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Фиорентина" 3:3

Голы: Диа 10, 59, 81 (пен.) - Н. Гонсалес 36, Иконе 71, Бираги 85

===========

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Торино" 0:2

Гол: Буонджорно 31, Пеллегри 90+3

Матчи в Салерно и Генуе могли оказаться важными в турнирном плане. Но в итоге не оказались. "Сампдория" не сумела опомниться от 0:5 в предыдущем туре и вновь безропотно проиграла середняку. Ясно, что она вылетит. А "Салернитана" выдала восьмую ничью в десяти последних матчах. Во всех десяти не проиграла, перестрелка с "Фиорентиной" получилась веселой. Но до зоны вылета восемь очков, то есть еще нужно кое-что набрать.

Булайе Диа, человек, сорвавший своим голом празднования Скудетто "Наполи" в воскресенье, блеснул и сегодня. Вторым хет-триком в европейской карьере и первым с 2020-го года.