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Погба выйдет на поле с первых минут впервые за 390 дней
С 19-го апреля прошлого года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле сыграет против "Кремонезе". Начало встречи – 21:45.
Главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри включил Поля Погба в стартовый состав своей команды на эту игру. Таким образом, французский хавбек выйдет на поле с первых минут впервые за 390 дней. В последний раз Погба выходил в старте еще в футболке "Манчестер Юнайтед" - 19 апреля 2022 года в матче против "Ливерпуля".
Напомним, на летнем сборе в прошлом году полузащитник получил тяжелую травму колена.
Погба принял участие в первом полуфинале Лиги Европы в этом сезоне против "Севильи", выйдя на замену, и оформил первое свое голевое действие в этой кампании (ассист).
В этом сезоне 30-летний Поль принял участие всего в 9 поединках, отыграв суммарно 137 минут.
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