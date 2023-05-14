Погба выйдет на поле с первых минут впервые за 390 дней

В рамках 35-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле сыграет против "Кремонезе". Начало встречи – 21:45.

Главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри включил Поля Погба в стартовый состав своей команды на эту игру. Таким образом, французский хавбек выйдет на поле с первых минут впервые за 390 дней. В последний раз Погба выходил в старте еще в футболке "Манчестер Юнайтед" - 19 апреля 2022 года в матче против "Ливерпуля".

Напомним, на летнем сборе в прошлом году полузащитник получил тяжелую травму колена.

Погба принял участие в первом полуфинале Лиги Европы в этом сезоне против "Севильи", выйдя на замену, и оформил первое свое голевое действие в этой кампании (ассист).

В этом сезоне 30-летний Поль принял участие всего в 9 поединках, отыграв суммарно 137 минут.