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Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы

Италия
(2 голосов)

Специалист тренировал российский клуб более 4-х лет

Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы

ANSA

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поздравил "Зенит" из Санкт-Петербурга с чемпионством в чемпионате России. Специалист передал приветы владельцу клуба Алексу Миллеру, главному тренеру Сергею Семаку и составу команды.

"Тогда как "Наполи" завоевал чемпионство и теперь "Зенит" завоевал чемпионство, мы – двойные чемпионы", – сказал он в ролике записанном специально для медиа россйиского клуба.

Спалетти не просто так решил поздравить российскую команду с чемпионством. Лучано провел в команде из Санкт-Петербурга более 4-х лет, придя в клуб в декабре 2009-го и покинув его в марте 2014-го.

Также свою бывшую команду поздравил Халк, который тоже провел в России несколько лет. Сейчас 36-летний бразилец выступает в "Атлетико Минейро".

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В статье: Лучано Спаллетти Зенит (Санкт-Петербург) Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.05.2023 в 22:16
Кажуть, спорт поза чимось?... Блювати хочеться, чемпіон ля...
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