Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поздравил "Зенит" из Санкт-Петербурга с чемпионством в чемпионате России. Специалист передал приветы владельцу клуба Алексу Миллеру, главному тренеру Сергею Семаку и составу команды.

Спалетти не просто так решил поздравить российскую команду с чемпионством. Лучано провел в команде из Санкт-Петербурга более 4-х лет, придя в клуб в декабре 2009-го и покинув его в марте 2014-го.

Также свою бывшую команду поздравил Халк, который тоже провел в России несколько лет. Сейчас 36-летний бразилец выступает в "Атлетико Минейро".

An amazing message from Napoli Boss and Zenit legend Luciano Spalletti! ????#ForzaNapoliSempre #DavaiZenit pic.twitter.com/R8ni7bfLPc