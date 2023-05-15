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Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы
Специалист тренировал российский клуб более 4-х лет
ANSA
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поздравил "Зенит" из Санкт-Петербурга с чемпионством в чемпионате России. Специалист передал приветы владельцу клуба Алексу Миллеру, главному тренеру Сергею Семаку и составу команды.
"Тогда как "Наполи" завоевал чемпионство и теперь "Зенит" завоевал чемпионство, мы – двойные чемпионы", – сказал он в ролике записанном специально для медиа россйиского клуба.
Спалетти не просто так решил поздравить российскую команду с чемпионством. Лучано провел в команде из Санкт-Петербурга более 4-х лет, придя в клуб в декабре 2009-го и покинув его в марте 2014-го.
Также свою бывшую команду поздравил Халк, который тоже провел в России несколько лет. Сейчас 36-летний бразилец выступает в "Атлетико Минейро".
An amazing message from Napoli Boss and Zenit legend Luciano Spalletti! ????#ForzaNapoliSempre #DavaiZenit pic.twitter.com/R8ni7bfLPc— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) May 15, 2023
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