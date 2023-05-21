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Дженоа интересуется польским нападающим Герты
Ранее игрок уже выступал в Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападник "Герти" Кшиштоф Пьонтек, який цього сезону на правах оренди грає за "Салернітану", потрапив у сферу інтересів "Дженоа". Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Нагадаємо, "Дженоа" повернулася в Серію А. "Грифони" хочуть підсилити свою лінію атаки Пьонтеком, який цього сезону зробив 8 результативних дій у 30 матчах в Серії А.
Нещодавно також була інформація, що "Жирона" готова заплатити за трансфер Пьонтека 6 мільйонів євро. "Герта", яка належить тим же власникам, що і "Дженоа", вчера оформила виліт у другу Бундеслігу.
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