Дженоа интересуется польским нападающим Герты

Нападник "Герти" Кшиштоф Пьонтек, який цього сезону на правах оренди грає за "Салернітану", потрапив у сферу інтересів "Дженоа". Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нагадаємо, "Дженоа" повернулася в Серію А. "Грифони" хочуть підсилити свою лінію атаки Пьонтеком, який цього сезону зробив 8 результативних дій у 30 матчах в Серії А.

Нещодавно також була інформація, що "Жирона" готова заплатити за трансфер Пьонтека 6 мільйонів євро. "Герта", яка належить тим же власникам, що і "Дженоа", вчера оформила виліт у другу Бундеслігу.