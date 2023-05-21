Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хет-трик Жиру и возрастной бомбардир. Милан – Сампдория 5:1. Видео голов и обзор матча
"Росонери" после трех подряд поражений не оставили камня на камне от аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 36-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" разбил "Сампдорию". Наибольший вклад в эту победу сделал Оливье Жиру, оформивший хет-трик. Единственный ответный гол забил Квальярелла, ставший пятым игроком-автором мяча в чемпионате Италии в возрасте 40 лет.
Голы: Леау 9, Жиру 23, 29 (пен.), 68, Диас 63 – Квальярелла 20
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: Полное ВИДЕО боя за звание чемпиона
- Калинина снялась с финала Мастерса в Риме
- Заочное соревнование Шахтера и Днепра-1, Ротань против Динамо. Расписание футбола на 19-21 мая
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн