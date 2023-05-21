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Хет-трик Жиру и возрастной бомбардир. Милан – Сампдория 5:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

"Росонери" после трех подряд поражений не оставили камня на камне от аутсайдера

Хет-трик Жиру и возрастной бомбардир. Милан – Сампдория 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 36-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" разбил "Сампдорию". Наибольший вклад в эту победу сделал Оливье Жиру, оформивший хет-трик. Единственный ответный гол забил Квальярелла, ставший пятым игроком-автором мяча в чемпионате Италии в возрасте 40 лет.

"Милан" – "Сампдория" 5:1

Голы: Леау 9, Жиру 23, 29 (пен.), 68, Диас 63 – Квальярелла 20

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В статье: Оливье Жиру Фабио Квальярелла Сампдория (Генуя) Милан
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