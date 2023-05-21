Наполи собирается купить нападающего Удинезе

"Наполи" сделал предложение "Удинезе" о трансфере нападающего Бету. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Неаполитанцы предложили при 25-летнем португальце 25 миллионов евро. "Удинезе" требует повысить сумму до 35 миллионов – именно столько прописано как отступные в контракте игрока.

Кроме этого, "Наполи" интересуется еще двумя игроками черно-белых – хавбеком Лазарем Самарджичем и защитником Родриго Бекао.