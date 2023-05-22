Серия А. Рома теряет связь с Топ-4

Серия А. 36-ой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Салернитана" 2:2

Голы: Эль-Шаарави 47, Матич 83 - Кандрева 12, Диа 54

"Рома": Патрисиу, Бове, Смоллинг, Ибаньес (Льоренте 46), Залевски, Тахирович (Матич 46), Камара (Кристанте 75), Вейналдум (Абрахам 67), Эль-Шаарави, Сольбаккен (Лоренцо Пеллегрини 46), Белотти

"Салернитана": Очоа, Данилюк, Дьомбер (Ловато 71), Пирола (Троост-Эконг 78), Кастанос (Мадзокки 59), Л. Кулибали, Бохинен (Вильена 71), Брадарич, Кандрева (Ботхейм 78), Диа, Пьонтек

Предупреждения: Залевски 90+4 - Дьомбер 69, Очоа 85, Данилюк 87, Диа 90+4

Главный арбитр: Андреа Коломбо

"Рома" уже не думает о лиге. Все мысли - о Лиге Европы. Эйфория от выхода в финал, перепалки с теми, кто кричит об "автобусе", любовь болельщиков к команде и Жозе Моуриньо. Сам финал недалеко - 31-го мая. Шансы через него выйти в Лигу Чемпионов гораздо выше, чем через лигу. В Серии А в последних шести турах, включая сегодняшний, побед не было. Не случайно.

Сегодня ожидаемо вышел ослабленный состав. Без Лоренцо Пеллегрини, Кристанте, Манчини, Абрахама, Спинаццолы, Матича в первых 11-ти, не говоря о травмированном Дибале. Вышел против "Салернитаны", которая в предыдущих 12-ти турах проиграла лишь однажды. В том числе добыла 1:1 против "Интера", "Милана" и "Наполи", причем против последних двух - в гостях. В предыдущем туре переиграла "Аталанту". Крепкая команда.

Она начала мощно. Кулибали забросил, Кандрева продолжил слета внешней стороной стопы в дальний угол. Великолепный гол. Затем отошла в оборону, отдала мяч, а взламывать оборону, атаковать позиционно "Рома" ненавидит. Она и не сумела создать ничего с игры за весь матч. Хотя и нанесла 22 удара по воротам. А угловой, замкнутый Белотти в бардаке, был отменен из-за касания рукой в атаке. Случайного, но таковы правила.

Сравнять счет удалось со штрафного. Пеллегрини пробил, Очоа отбил в центр, Эль-Шаарави мягко, на точность добил. Однако "Салернитана" быстро восстановила преимущество. Контратака, Пьонтек сбрасывает Диа, а тот въехал с мячом и защитником в ворота. И пришлось ждать до 83-ей минуты. Как год назад в Риме, когда два гола на 82-ой и 85-ой принесли победу над этим соперником. Ныне угловой отбили недалеко, и Матич принес ничью.

Незадолго до гола Матича пришло сообщение, что "Ювентусу" сняли десять очков за финансовые махинации. Таким образом, "Рома" еще официально не вылетела из борьбы за Топ-4. Но она даже сейчас лишь шестая, и четыре очка за два тура у "Милана" вряд ли удастся отыграть. Ну а "Салернитана" и без этой ничьей в этом туре официально осталась в Серии А. Она слишком хороша, чтобы вылететь.