  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Серии А

Интер - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

Прежде чем думать о финале Лиги чемпионов "Интеру" необходимо закрыть все вопросы в чемпионате. Миланцы еще не обеспечили себе место в ЛЧ на следующий сезон через чемпионат, который может быть очень важным, ведь в случае поражения "Ман Сити" в финале чемпионской лиги есть риск остаться без главного еврокубка вообще. "Аталанта" пятая, однако от топ-4 отстает всего на три очка. До штрафа "Ювентуса" казалось, что бергамцы готовы попрощаться с шансами на престижный евротурнир, однако теперь они снова появились.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии 37-й тур
27 мая. Начало в 21:45
"Интер" - "Аталанта"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Інтер — Аталанта дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Энрике начал переговоры с Наполи
yellow-arrow
Коваленко в пятый раз подряд не сыграет в старте Специи
yellow-arrow
Ювентус решил, кем заменить Аллегри. В шорт-листе три известных тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде