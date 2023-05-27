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Интер - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu Agency
Прежде чем думать о финале Лиги чемпионов "Интеру" необходимо закрыть все вопросы в чемпионате. Миланцы еще не обеспечили себе место в ЛЧ на следующий сезон через чемпионат, который может быть очень важным, ведь в случае поражения "Ман Сити" в финале чемпионской лиги есть риск остаться без главного еврокубка вообще. "Аталанта" пятая, однако от топ-4 отстает всего на три очка. До штрафа "Ювентуса" казалось, что бергамцы готовы попрощаться с шансами на престижный евротурнир, однако теперь они снова появились.
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Чемпионат Италии 37-й тур
27 мая. Начало в 21:45
"Интер" - "Аталанта"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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