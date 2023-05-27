Интер - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Прежде чем думать о финале Лиги чемпионов "Интеру" необходимо закрыть все вопросы в чемпионате. Миланцы еще не обеспечили себе место в ЛЧ на следующий сезон через чемпионат, который может быть очень важным, ведь в случае поражения "Ман Сити" в финале чемпионской лиги есть риск остаться без главного еврокубка вообще. "Аталанта" пятая, однако от топ-4 отстает всего на три очка. До штрафа "Ювентуса" казалось, что бергамцы готовы попрощаться с шансами на престижный евротурнир, однако теперь они снова появились.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии 37-й тур

27 мая. Начало в 21:45

"Интер" - "Аталанта"

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол