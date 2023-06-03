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Рома собирается продать нападающего, чтобы не испытывать проблем финансовым с фейр-плей
Трансфер, вероятно, произойдет уже летом
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
"Рома" готова продать нападающего Тэмми Абрахама. Нападающий может покинуть команду в ближайшие несколько месяцев.
По информации источников, римляне готовы продать 25-летнего англичанина, чтобы не испытывать проблем с финансовым фэйр-плей в будущем.
В текущем сезоне Абрахам провел 53 матча во всех турнирах, при этом забил 9 мячей и совершил 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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Источник:Daily Mail
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