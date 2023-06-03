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Рома собирается продать нападающего, чтобы не испытывать проблем финансовым с фейр-плей

Италия
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Трансфер, вероятно, произойдет уже летом

Рома собирается продать нападающего, чтобы не испытывать проблем финансовым с фейр-плей

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Новина українською

"Рома" готова продать нападающего Тэмми Абрахама. Нападающий может покинуть команду в ближайшие несколько месяцев.

По информации источников, римляне готовы продать 25-летнего англичанина, чтобы не испытывать проблем с финансовым фэйр-плей в будущем.

В текущем сезоне Абрахам провел 53 матча во всех турнирах, при этом забил 9 мячей и совершил 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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В статье: Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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Источник:
Daily Mail

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