Рома собирается продать нападающего, чтобы не испытывать проблем финансовым с фейр-плей

"Рома" готова продать нападающего Тэмми Абрахама. Нападающий может покинуть команду в ближайшие несколько месяцев.

По информации источников, римляне готовы продать 25-летнего англичанина, чтобы не испытывать проблем с финансовым фэйр-плей в будущем.

В текущем сезоне Абрахам провел 53 матча во всех турнирах, при этом забил 9 мячей и совершил 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.