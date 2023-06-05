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Ибрагимович – фанатам Милана: Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами
Эмоциональное прощание легенды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский нападающий Златан Ибрагимович трогательными словами прокомментировал завершение своей карьеры.
"Я не могу дышать, но все хорошо. Очень много воспоминаний на этом стадионе ("Сан-Сиро" - прим.). Сначала вы дали мне любовь, затем - счастье.
Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - футболистов. Я благодарю тренера, персонал, менеджеров.
От всего сердца, я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", - сказал Ибрагимович.
Zlatan Ibrahimović:— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023
"The time has arrived to say goodbye".
We will miss you, forever and ????????????????????????❤️????
Good luck in retirement ???? pic.twitter.com/vF0w3kCKU9
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