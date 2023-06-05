Ибрагимович – фанатам Милана: Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами

Шведский нападающий Златан Ибрагимович трогательными словами прокомментировал завершение своей карьеры.

"Я не могу дышать, но все хорошо. Очень много воспоминаний на этом стадионе ("Сан-Сиро" - прим.). Сначала вы дали мне любовь, затем - счастье.

Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - футболистов. Я благодарю тренера, персонал, менеджеров.

От всего сердца, я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", - сказал Ибрагимович.