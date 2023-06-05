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Ибрагимович – фанатам Милана: Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами

Италия
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Эмоциональное прощание легенды

Ибрагимович – фанатам Милана: Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович трогательными словами прокомментировал завершение своей карьеры.

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"Я не могу дышать, но все хорошо. Очень много воспоминаний на этом стадионе ("Сан-Сиро" - прим.). Сначала вы дали мне любовь, затем - счастье.

Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - футболистов. Я благодарю тренера, персонал, менеджеров.

От всего сердца, я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", - сказал Ибрагимович.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Gianluca Di Marzio

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