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Челси предложил Интеру обменять Лукаку на Бареллу

Италия
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В стане "нерадзурри" настроены достаточно скептически

Челси предложил Интеру обменять Лукаку на Бареллу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что лондонский "Челси" сделал предложение миланскому "Интеру" на счет Ромелу Лукаку.

"Пенсионеры" хотят обменять бельгийского форварда на итальянского хавбека Николо Бареллу.

Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в составе "нерадзурри". "Интер" хочет продлить арендное соглашение, тогда как руководство английского клуба хотело бы продать Ромелу.

Отмечается, что боссы миланцев не хотят отпускать Бареллу, однако окончательный ответ на предложение еще не дали.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) Николо Барелла
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Источник:
Corriere dello Sport

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