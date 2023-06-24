Льоренте останется в Серии А еще на один сезон

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Рома" и "Лидс Юнайтед" приближаются к соглашению по центральному защитнику Диего Льоренте.

Римский клуб хочет продлить аренду 29-летнего испанца до конца следующего сезона. Соглашение завершается, последние детали были обсуждены в течение ночи.

Как известно, "Рома" арендовала Льоренте в начале 2023 года, с тех пор он провел 12 матчей за команду.