Италия
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Льоренте останется в Серии А еще на один сезон
Его аренда будет продлена
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Рома" и "Лидс Юнайтед" приближаются к соглашению по центральному защитнику Диего Льоренте.
Римский клуб хочет продлить аренду 29-летнего испанца до конца следующего сезона. Соглашение завершается, последние детали были обсуждены в течение ночи.
Как известно, "Рома" арендовала Льоренте в начале 2023 года, с тех пор он провел 12 матчей за команду.
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Источник:Fabrizio Romano
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