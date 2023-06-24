  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Льоренте останется в Серии А еще на один сезон
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льоренте останется в Серии А еще на один сезон

Италия
(1 голосов)

Его аренда будет продлена

Льоренте останется в Серии А еще на один сезон

Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Рома" и "Лидс Юнайтед" приближаются к соглашению по центральному защитнику Диего Льоренте.

Римский клуб хочет продлить аренду 29-летнего испанца до конца следующего сезона. Соглашение завершается, последние детали были обсуждены в течение ночи.

Как известно, "Рома" арендовала Льоренте в начале 2023 года, с тех пор он провел 12 матчей за команду.

По теме
yellow-arrow
Вице-чемпион Италии заинтересовался Довбиком
yellow-arrow
Милан определился с кандидатами на позицию нападающего, если подписать Тюрама не получится
yellow-arrow
Интер опередил Милан в борьбе за Тюрама. Теперь Маркус близок к переходу к нерадзури
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Лидс Юнайтед Маркос Льоренте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде