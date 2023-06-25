Рома согласовала контракт с защитником Лидса

Защитник "Лидса" Расмус Кристенсен согласовал условия личного контракта с "Ромой". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами до сих пор продолжаются. Римская команда также интересуется другим защитником "Лидса" Диего Льоренте.

25-летний датчанин в прошлом сезоне провел 30 матчей за "Лидс". В его активе три голы и один ассист.