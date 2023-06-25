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Рома согласовала контракт с защитником Лидса
В настоящее время продолжаются переговоры между клубами
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Лидса" Расмус Кристенсен согласовал условия личного контракта с "Ромой". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Переговоры между клубами до сих пор продолжаются. Римская команда также интересуется другим защитником "Лидса" Диего Льоренте.
25-летний датчанин в прошлом сезоне провел 30 матчей за "Лидс". В его активе три голы и один ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
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