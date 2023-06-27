  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пирло вскоре возглавит клуб, который вылетел из Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирло вскоре возглавит клуб, который вылетел из Серии А

Италия
(1 голосов)

Специалист трудоустроится у себя на родине

Пирло вскоре возглавит клуб, который вылетел из Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Андреа Пирло может трудоустроиться у себя на родине. 44-летний специалист возглавит "Сампдорию". Об этом пишет инсайдер Джанлука ди Марцио.

Согласно данным журналиста, экс-наставник "Ювентуса" провел три встречи с владельцем клуба Андреа Радриццани. Ожидается, что контракт Пирло с "генуэзцами" будет рассчитан на 2 года. В трудовом соглашении также будет прописан пункт о возможности продления сотрудничества на сезон.

Последним местом работы Пирло был "Карагюмрюк", который он покинул по итогам сезона-2022/23. Клуб занял седьмое место в турецкой Суперлиге. До этого он тренировал "Ювентус". Вместе с туринцами Андреа выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

В минувшей кампании "Сампдория" заняла 20-е место и вылетела в Серию B.

По теме
yellow-arrow
Ювентус близок к трансферу нападающего Лилля Тимоти Веа 
yellow-arrow
Рома боится потерять Дибалу за бесценок 
yellow-arrow
Вместо Тюрама: Милан завершает сделку по Кристиану Пулишичу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Сампдория (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gianluca Di Marzio

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде