Пирло вскоре возглавит клуб, который вылетел из Серии А

Итальянский тренер Андреа Пирло может трудоустроиться у себя на родине. 44-летний специалист возглавит "Сампдорию". Об этом пишет инсайдер Джанлука ди Марцио.

Согласно данным журналиста, экс-наставник "Ювентуса" провел три встречи с владельцем клуба Андреа Радриццани. Ожидается, что контракт Пирло с "генуэзцами" будет рассчитан на 2 года. В трудовом соглашении также будет прописан пункт о возможности продления сотрудничества на сезон.

Последним местом работы Пирло был "Карагюмрюк", который он покинул по итогам сезона-2022/23. Клуб занял седьмое место в турецкой Суперлиге. До этого он тренировал "Ювентус". Вместе с туринцами Андреа выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

В минувшей кампании "Сампдория" заняла 20-е место и вылетела в Серию B.