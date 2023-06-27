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Пирло вскоре возглавит клуб, который вылетел из Серии А
Специалист трудоустроится у себя на родине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Андреа Пирло может трудоустроиться у себя на родине. 44-летний специалист возглавит "Сампдорию". Об этом пишет инсайдер Джанлука ди Марцио.
Согласно данным журналиста, экс-наставник "Ювентуса" провел три встречи с владельцем клуба Андреа Радриццани. Ожидается, что контракт Пирло с "генуэзцами" будет рассчитан на 2 года. В трудовом соглашении также будет прописан пункт о возможности продления сотрудничества на сезон.
Последним местом работы Пирло был "Карагюмрюк", который он покинул по итогам сезона-2022/23. Клуб занял седьмое место в турецкой Суперлиге. До этого он тренировал "Ювентус". Вместе с туринцами Андреа выиграл Кубок и Суперкубок Италии.
В минувшей кампании "Сампдория" заняла 20-е место и вылетела в Серию B.
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