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Аньелли отстранили от футбола на 16 месяцев из-за дела о махинациях с зарплатами

Италия
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Бывший президент "Ювентуса" будет оспаривать решение

Аньелли отстранили от футбола на 16 месяцев из-за дела о махинациях с зарплатами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Национальный федеральный суд FIGC отстранил бывшего президента "Ювентуса" Андреа Аньелли от футбола на срок в 16 месяцев за махинации с зарплатами. Он ждет обоснования вердикта, чтобы подать апелляцию.

Прокурор FIGC потребовал отстранения на 20 месяцев, но суд принял.

Также менеджер должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч евро.

Напомним, что Аньелли ушел с поста президента "Юве", когда началось следственное производство по махинациям с зарплатами.

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
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Источник:
ansa.it

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