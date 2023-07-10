Аньелли отстранили от футбола на 16 месяцев из-за дела о махинациях с зарплатами

Национальный федеральный суд FIGC отстранил бывшего президента "Ювентуса" Андреа Аньелли от футбола на срок в 16 месяцев за махинации с зарплатами. Он ждет обоснования вердикта, чтобы подать апелляцию.

Прокурор FIGC потребовал отстранения на 20 месяцев, но суд принял.

Также менеджер должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч евро.

Напомним, что Аньелли ушел с поста президента "Юве", когда началось следственное производство по махинациям с зарплатами.