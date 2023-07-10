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Аньелли отстранили от футбола на 16 месяцев из-за дела о махинациях с зарплатами
Бывший президент "Ювентуса" будет оспаривать решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Национальный федеральный суд FIGC отстранил бывшего президента "Ювентуса" Андреа Аньелли от футбола на срок в 16 месяцев за махинации с зарплатами. Он ждет обоснования вердикта, чтобы подать апелляцию.
Прокурор FIGC потребовал отстранения на 20 месяцев, но суд принял.
Также менеджер должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч евро.
Напомним, что Аньелли ушел с поста президента "Юве", когда началось следственное производство по махинациям с зарплатами.
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