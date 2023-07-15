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Зоммер находится в одном шаге от перехода в Интер

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Контракт уже согласован

Зоммер находится в одном шаге от перехода в Интер

Фото: twitter.com/nati_sfv_asf

Новина українською

Голкипер "Баварии" Ян Зоммер находится в одном шаге от перехода в итальянский "Интер". Об этом сообщает Николо Скира.

Инсайдер подтвердил свою информацию недельной давности о контракте между сторонами до 2025 года. Однако “Интер” все еще ведет переговоры с мюнхенцами.

Зоммер призван заменить в "Интере" одного из двух голкиперов, которые покинули или близких к уходу с команды. Самир Ханданович попрощался с клубом после 11 лет сотрудничества, а трансфер Онана в МЮ уже на стадии завершения.

Швейцарский голкипер только в прошлое трансферное окно присоединился к "Баварии". Тогда мюнхенцы провели этот трансфер из-за травмы основного вратаря Мануэля Нойера.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Ян Зоммер
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Источник:
Nicolo Schira

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Комментарии (4)
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Скачков Леонід (Рівне)
15.07.2023 в 10:42
Куди тепер будуть сватати "суперголкіпера" Трубіна? В Мансіті?
Ответить
0
-1
MaximSK (Киев)
15.07.2023 в 11:07
Интеру нужны 2 вратаря, первое место займет Зоммер, на второе рассматривают Трубина.
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
15.07.2023 в 11:22
Если Трубин перейдет прямо сейчас, будут шансы стать первым
0
0
MaximSK (Киев)
15.07.2023 в 11:42
Да, но тут главное, чтобы Шахтер не стал затягивать с трансфером. Матвиенко зимой не отпустили в Брайтон, в итоге на него это повлияла в худшую сторону.
0
0

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