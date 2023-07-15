Зоммер находится в одном шаге от перехода в Интер

Голкипер "Баварии" Ян Зоммер находится в одном шаге от перехода в итальянский "Интер". Об этом сообщает Николо Скира.

Инсайдер подтвердил свою информацию недельной давности о контракте между сторонами до 2025 года. Однако “Интер” все еще ведет переговоры с мюнхенцами.

Зоммер призван заменить в "Интере" одного из двух голкиперов, которые покинули или близких к уходу с команды. Самир Ханданович попрощался с клубом после 11 лет сотрудничества, а трансфер Онана в МЮ уже на стадии завершения.

Швейцарский голкипер только в прошлое трансферное окно присоединился к "Баварии". Тогда мюнхенцы провели этот трансфер из-за травмы основного вратаря Мануэля Нойера.