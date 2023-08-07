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Официально: Наполи подписал 22-летнего защитника Рэд Булл Брагантино

Италия
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Официально: Наполи подписал 22-летнего защитника Рэд Булл Брагантино

Фото: https://twitter.com/sscnapoli

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"Наполи" объявил о подписании защитника "Ред Булл Брагантино" Натана. За 22-летнего бразильца заплатили 10 миллионов евро.

Об этом сообщает сайт Джанлука Ди Марцио.

Зарплата бразильца составит 1,1 миллиона евро.

Натан перешел в "Ред Булл Брагантино" из "Фламенго" в январе 2022-го за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне фуллбек провел 26 матчей.

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В статье: Наполи (Неаполь) Ред Булл Брагантино
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