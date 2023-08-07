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Официально: Наполи подписал 22-летнего защитника Рэд Булл Брагантино
Усиление глубины
Фото: https://twitter.com/sscnapoli
"Наполи" объявил о подписании защитника "Ред Булл Брагантино" Натана. За 22-летнего бразильца заплатили 10 миллионов евро.
Об этом сообщает сайт Джанлука Ди Марцио.
Зарплата бразильца составит 1,1 миллиона евро.
Натан перешел в "Ред Булл Брагантино" из "Фламенго" в январе 2022-го за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне фуллбек провел 26 матчей.
Benvenuto Natan! pic.twitter.com/GgekM2XRyL— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 7, 2023
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