  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Матич уйдет из Ромы - у него конфликт с Моуриньо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матич уйдет из Ромы - у него конфликт с Моуриньо

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Ранее он был одним из любимых игроков Жозе

Матич уйдет из Ромы - у него конфликт с Моуриньо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Ромы" Неманья Матич перейдет в "Ренн". Французский клуб заплатит за 35-летнего серба три миллиона евро вместе с бонусами.

Причина ухода Матича – конфликт с главным тренером римлян Жозе Моуриньо, под руководством которого полузащитник также играл в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как замену Матич "Рома" рассматривает хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, который уже выступал за "волков" в сезонах 2014-2015 и 2016-2017.

По теме
yellow-arrow
Кубок Италии. Первая потеря Серии А, Парма в полном порядке без Буффона
yellow-arrow
Наполи предложил новый контракт Осимхену
yellow-arrow
Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Неманья Матич Рома (Рим) Нант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт Ди Марцио

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде