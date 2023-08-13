Матич уйдет из Ромы - у него конфликт с Моуриньо

Хавбек "Ромы" Неманья Матич перейдет в "Ренн". Французский клуб заплатит за 35-летнего серба три миллиона евро вместе с бонусами.

Причина ухода Матича – конфликт с главным тренером римлян Жозе Моуриньо, под руководством которого полузащитник также играл в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как замену Матич "Рома" рассматривает хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, который уже выступал за "волков" в сезонах 2014-2015 и 2016-2017.