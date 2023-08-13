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Матич уйдет из Ромы - у него конфликт с Моуриньо
Ранее он был одним из любимых игроков Жозе
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Ромы" Неманья Матич перейдет в "Ренн". Французский клуб заплатит за 35-летнего серба три миллиона евро вместе с бонусами.
Причина ухода Матича – конфликт с главным тренером римлян Жозе Моуриньо, под руководством которого полузащитник также играл в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Как замену Матич "Рома" рассматривает хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, который уже выступал за "волков" в сезонах 2014-2015 и 2016-2017.
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Источник:Сайт Ди Марцио
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