Бешеная скорость, но вакуум духа. С чем Милан входит в новый сезон

Никто в "Милане" не хочет повторения прошлого десятилетия, которое называют "эрой насмешек". Тогда команда семь лет подряд не могла попасть в Лигу Чемпионов, меняла тренеров как перчатки, приглашала слабых игроков, от имен которых болельщиков до сих пор бросает в дрожь. Ныне же она после Скудетто-2022, полуфинала Лиги Чемпионов-2023, с вице-чемпионами мира в составе и с одним и тем же тренером с 2019-го года.

Впрочем, и перед стартом сезона 2023/24 в клубе неспокойно. Закончил карьеру Златан Ибрагимович, , продан Сандро Тонали. Ушли даже два тренера вратарей. Потому Corriere Dello Sport говорит о "нулевом годе", то есть новом начале. И, хотя боссы "россонери" не согласны, говоря о продолжении процесса, скорее правы журналисты.

Старая голова

Некий процесс все же продолжается. Что доказывает отказ от замены ушедшим функционерам. Спортивным директором назначен Антонио Д'Оттавио, работавший в академии клуба. А текущее руководство, в том числе и в плане трансферов, перешло к Генеральному директору Джорджо Фурлани и главному скауту Джеффри Монкаде. Официально должность Монкады, разумеется, ниже, чем Д'Оттавио, но на самом деле первый выше.

Также большее влияние получил главный тренер Стефано Пиоли. Он теперь работает в стиле английского менеджера. Разговаривал с игроками ещё перед их переходом, убеждал, объяснял, чего от них ожидает. И потенциальные новички заявляли, что были очень довольны услыхать тренера напрямую. Тьяни Рейндерс заявил, что выбрал "Милан", а не "Барселону" именно благодаря разговору с тренером.

В сущности, владелец клуба Герри Кардинале очень доверяет Пиоли, желает строить свой "Милан", опираясь прежде всего на него. Похоже, главной причиной такого молниеносного увольнения Мальдини и Массары было их желание уволить Пиоли. Известный журналист Карло Пеллегатти даже называет Стефано "Наполеоном "Милана", заявляя, что сезон 2023/24 будет его сложнейшим и важнейшим в карьере.

Новый путь точно начат в плане состава. В предыдущем сезоне, да и до этого, слабость скамьи запасных команды бросалась в глаза. Как только начиналась ротация, команда сразу же теряла очки. Даже против "Специи" и "Кремонезе", которые в итоге вылетели из Серии А. Причём первой в апреле как раз между полуфинальными матчами Лиги Чемпионов проиграли в одни ворота.

Для исправления этого пришлось пожертвовать Тонали. Символом и одним из лидеров команды, её ярым болельщиком. В 11 лет он писал письма Святым с просьбой о футболке "Милана", в 2020-ом отказался от большей зарплаты в "Интере", после провального первого сезона у "россонери" согласился понизить зарплату. И вдруг от него так легко отказались. Еще когда его верный партнер по центру поля Исмаэль Беннасер тяжело травмирован.

Как говорил Филиппо Индзаги, у Сандро лицо капитана "Милана" на десять следующих лет. Джузеппе Бергоми заявил, что любое тактическое изменение игры включало его. Он и вправду очень важен. За него выручили 70 миллионов плюс бонусы, а это наибольшая продажа итальянского игрока в истории и наибольшая продажа "Милана" в истории. Но стоило ли отпускать такую личность?

Хотя предыдущий сезон впервые за 17 лет "Милан" завершил с прибылью, а доход возрос на сорок процентов до 375-ти миллионов евро, траты на трансферы этим летом начались лишь после продажи Тонали. С 70-ти миллионов за него (плюс бонусы) в итоге дошли до трат в 127.

Старая-новая игра

Продажа Сандро после ухода Ибры, Мальдини и Массары вызвала ярость болельщиков. Призывы "Кардинале аут" звучали все сильнее. Многие разочаровались в нынешнем руководстве, которое, как казалось, лишь хочет заработать на клубе, выжать из него последние деньги, а не вкладывать. Уже начали образовываться группы протеста против Кардинале.

И все же в итоге болельщики раскупили 41 тысячу абонементов моментально. На месяц ранее, чем год назад.

Президент Паоло Скарони шутя заявлял, что не стоит ожидать продолжения темпа подписания одного статусного игрока в неделю, но на самом деле темп даже гораздо выше. За первых пять недель с начала июля были подписаны восемь игроков. Даже решена проблема правого фланга атаки, где не было игрока приличного уровня, где всегда приходилось затыкать.

Причём подписывают не просто так, а с мыслью, с планом. Пиоли прямо заявляет, что хочет построить команду европейского образца - скоростную, "гибридную". Потому берет быстрых, агрессивных, мощных физически и выносливых, вертикальных игроков. Игроков, которые любят бегать, высоко прессинговать, проходить соперника на дриблинге. Можно сказать, что строит немецкую команду.

В сущности, его "Милан" был таким. Бросался в отбор и пытался максимально быстро дойти до ворот соперника. Пытался завершать каждую атаку ударом. Летом 2020-го, в сезоне 2020/21 и первой половине чемпионского сезона 2021/22 команда играла именно в такой футбол, много забивала и очень нравилась болельщикам.

Правда, затем она растеряла такую игру и вообще скорость. До Скудетто добралась благодаря железной обороне с двумя пропущенными в 11-ти последних турах. А в сезоне 2022/23 потеряла и оборону в лиге (в Лиге Чемпионов сохранила, в ключевые моменты выдав серию с одним пропущенным в шести матчах) и потому немало страдала, играла натужно. В Серии А осталась пятой, попав в ЛЧ лишь благодаря наказанию "Ювентуса".

И вот сейчас Пиоли решил вернуть яркую игру. Он ставит на возвращение не железной обороны, а искрометной атаки. Сейчас в команде много бегунков и дриблеров.

Новые ноги

Кадровое усиление "Милана" этим летом неравномерно. В оборону, несмотря на проблемы там, пока не взят ни один игрок. Кроме второго вратаря Марко Спортьелло. Не взят также опорник-"шестерка", который прежде всего желал бы отбирать мячи, вступать в жёсткие дуэли. Не куплен форвард-"девятка".

Рубен Лофтус-Чик, Юнус Муса, Рейндерс - игроки мощные и энергичные, но статистически по участию и победам в попытках отбора и единоборствах вовсе не впечатляют. Они смотрят вперёд, хотят отдать пас вперёд либо пройти на дриблинге. Они "восьмерки", а не "шестерки". Не говоря уж о новых атакерах Самуэле Чуквуэзе, Ноа Окафоре, Луке Ромеро, Кристиане Пулишиче, которые в обороне и вовсе работают мало.

Как результат - в восьми контрольных матчах команда пропустила десять мячей. И не только от "Реала" и "Ювентуса", но и от "Новары" и "Тренто". В том числе допуская грубые ошибки. И выглядя нестройно, несобранно. Выиграла лишь три матча из этих восьми - у команд из Серии С и Туниса.

Также в тех матчах хромала реализация, что было ожидаемо. Новички именно низкой реализацией и страдают. Окафор куплен для поддержки 37-летнего Оливье Жиру, но в "Зальцбурге" он гораздо лучше выглядел на флангах либо в качестве второго форварда. На острие ему было тяжело. По стилю он явно вингер - скорость, дриблинг, отсутствие физической мощи и умения играть на опережение. Он не бомбардир.

Вопросы вызывает также непосредственно качество новых игроков. У "Милана" нет денег на звёзд, к тому же, Кардинале вообще не любит брать игроков, которым 25 лет и больше. Рейндерс играл лишь в Нидерландах и провел один сильный сезон в АЗ, 24-летнего Чуквуэзе в "Вильярреале" также прорвало лишь в сезоне 2022/23. Мусе 20 лет и он чуть не вылетел с "Валенсией" из Примеры.

Да, Тонали, Беннасер, Тео Эрнандес, Тиав, Томори, Калулу также приходили в свое время в "Милан", не показав до этого ничего на таком уровне. И расцвели. Но риск и тогда, и сейчас велик.

С Пулишичем и Лофтусом-Чиком ситуация противоположная. Речь об опытных игроках, победителях Лиги Чемпионов. Но оба застряли в "Челси", потеряли уровень. Что признают. От первого после перехода из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро и вовсе ожидали гораздо большего. Ожидали стать одним из лучших игроков в мире. Но он завяз в травмах, в падениях формы, в тактических проблемах.

Злые языки сейчас говорят, что американец Кардинале подписал Пулишича исключительно для американского рынка. Кстати, уже сработало. В первые дни после его прихода продажи футболок подскочили на 266 процентов, и почти половину футболок "Милана" в целом покупали в США.

"Капитан Америка" (хотя он эту кличку не любит) на родине очень популярен. Участвует в телешоу, был на обложке ведущих журналов. Игрок с 13-ю миллионами фолловеров в Инстаграме, один из наиболее влиятельных тинейджеров в мире в 2017-ом году по версии Time и один из будущих десяти величайших спортсменов в истории по версии GQ. Но не позабыл ли он о футболе за всем этим гламуром?

В сезоне 2021/22 "Милан" по очкам в лиге был первым, в 2022/23 – фактически пятым. Чего ждать сейчас? Команда освежена, по общей стоимости игроков, согласно Transfermarkt, сейчас вторая в лиге. Скамья запасных существенно усилилась. Сочетание бешеной скорости уже ветерана Леау и новых Чуквуэзе, Пулишича, Окафора способно разрушить любую оборону. Но центр поля изменен полностью, к обороне и реализации немало вопросов.

Вернет ли Пиоли яркую быструю веселую игру в атаке 2020-21 годов? И компенсирует ли она провалы в обороне? Удастся ли быстро адаптировать взвод новичков? Удастся ли заполнить вакуум лидерства и духа "Милана", возникший после ухода Мальдини, Златана, Тонали? Все ответы реальны.

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