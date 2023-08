Источник: Габри Вейга переходит в Наполи за 30 миллионов евро

Габри Вейга из "Сельты" переходит в "Наполи". Неаполитанцы заплатят 30 миллионов евро, бонусы предусмотрены в размере 6 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы подписывают последние документы, а игрок собирается проходить медицинское обследование.

21-летний центральный полузащитник молодежной сборной Испании отыграл в прошлом сезоне в Примере 36 поединков, в его активе - 11 забитых мячей и 4 ассиста.

Gabri Veiga to Napoli, here we go! Verbal agreement reached — €36m deal add-ons included to Celta Vigo for Spanish talented midfielder ???????????????? #Napoli



€30m fixed fee plus €6m add-ons package. Documents to be prepared and then time for medical tests.



Top signing for Serie A. pic.twitter.com/PK35zNigXU