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Аллегри: Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне

Италия
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Тренер видит Кьезу в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге

Аллегри: Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги матча первого тура Серии А против "Удинезе" (3:0).

"Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко. Когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 — это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть".

"Я вижу Кьезу в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге, поэтому он хорошо выглядел в паре с Влаховичем. Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне".

"Ювентус" следующий матч проведет 27 августа против "Болоньи".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза
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Источник:
football-italia

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