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Аллегри: Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне
Тренер видит Кьезу в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги матча первого тура Серии А против "Удинезе" (3:0).
"Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко. Когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 — это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть".
"Я вижу Кьезу в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге, поэтому он хорошо выглядел в паре с Влаховичем. Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне".
"Ювентус" следующий матч проведет 27 августа против "Болоньи".
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