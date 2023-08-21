Аллегри: Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги матча первого тура Серии А против "Удинезе" (3:0).

"Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко. Когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 — это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть".