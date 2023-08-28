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Серия А. Салернитана и Удинезе продолжают ничейную линию

Италия
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Серия А. Салернитана и Удинезе продолжают ничейную линию

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Второй тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Удинезе" 1:1

Голы: Диа 72 - Самарджич 57

"Салернитана" была королевой ничьих Серии А предыдущего сезона с 15-ю, "Удинезе" в этом уступил только ей (13). В новом сезоне обе гнут ту же линию. Хотя в первом туре фриуланцы от нее отступили, влетев дома "Ювентусу" с тремя пропущенными в первом тайме. Потому им нужно было реабилитироваться. А кампаньцы как раз добыли почетную гостевую ничью против "Ромы" (2:2) и немного заснули.

Такие тенденции чувствовались в первые 57 минут. "Удинезе" выиграл их со счетом 13:3 по ударам по воротам. Очоа был вынужден работать с самого начала, отбивая удары Ловрича и Уоласа. В концовке тайма угловой, рикошеты и Гильермо на инстинкте тащит из-под перекладины. Отбил и удар Товена. А на 57-ой минуте уже не выдержал. 201-сантиметровый Лукка сбросил головой, Самарджич слета забил.

Автор ассиста заменил в стартовом составе Бету, проданного на днях за 30 миллионов евро "Эвертону". А автор гола сам чуть не ушел (в "Интер"), причем получился скандал. Из-за того он и не играл в первом туре с первых минут. Теперь реабилитировался.

Лишь после гола "Салернитана" пошла в атаку. И до конца матча доминировала. Кандрева, автор двух замечательных голов против "Ромы", на этот раз отдал умный ассист вразрез. А Диа убежал, как умеет. Затем Сильвестри тащил удар Мартеджани из-под перекладины, вытащил и удар того же Кандревы.

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В статье: Серия А Удинезе Салернитана (Салерно)
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