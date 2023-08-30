Команда Малиновского заинтересована в полузащитнике Тоттенхэма

"Дженоа", недавно поднявшаяся в Серию А, заинтересована в подписании Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".

Прошлый сезон 26-летний француз провел в аренде у "Наполи", центральный полузащитник не имел стабильное место в основе команды и вернулся по окончании аренды в Англию.

Джанлука ди Марцио сообщил, что переговоры между "Дженоа" и "шпорами" сейчас продолжаются, но итальянской стороне будет непросто убедить полузащитника.

"Дженоа" уже успела подписать Маттео Ретеги, Руслана Малиновского и бывшего игрока "Милана" Жуниора Мессиаса.

В прошлом сезоне Ндомбеле отыграл 40 матчей за "Наполи" во всех турнирах забил один гол и сделал две голевые передачи. Он перешел к "Шпорам" в 2019 году из "Лиона" за рекордные 62 млн. евро.