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Команда Малиновского заинтересована в полузащитнике Тоттенхэма

Италия
(1 голосов)

Дженоа хочет подписать Ндомбеле

Команда Малиновского заинтересована в полузащитнике Тоттенхэма

UA-Футбол
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"Дженоа", недавно поднявшаяся в Серию А, заинтересована в подписании Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".

Прошлый сезон 26-летний француз провел в аренде у "Наполи", центральный полузащитник не имел стабильное место в основе команды и вернулся по окончании аренды в Англию.

Джанлука ди Марцио сообщил, что переговоры между "Дженоа" и "шпорами" сейчас продолжаются, но итальянской стороне будет непросто убедить полузащитника.

"Дженоа" уже успела подписать Маттео Ретеги, Руслана Малиновского и бывшего игрока "Милана" Жуниора Мессиаса.

В прошлом сезоне Ндомбеле отыграл 40 матчей за "Наполи" во всех турнирах забил один гол и сделал две голевые передачи. Он перешел к "Шпорам" в 2019 году из "Лиона" за рекордные 62 млн. евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Дженоа (Генуя) Танги Ндомбеле
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Источник:
getfootballnewsitaly

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