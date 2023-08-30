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Команда Малиновского заинтересована в полузащитнике Тоттенхэма
Дженоа хочет подписать Ндомбеле
"Дженоа", недавно поднявшаяся в Серию А, заинтересована в подписании Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".
Прошлый сезон 26-летний француз провел в аренде у "Наполи", центральный полузащитник не имел стабильное место в основе команды и вернулся по окончании аренды в Англию.
Джанлука ди Марцио сообщил, что переговоры между "Дженоа" и "шпорами" сейчас продолжаются, но итальянской стороне будет непросто убедить полузащитника.
"Дженоа" уже успела подписать Маттео Ретеги, Руслана Малиновского и бывшего игрока "Милана" Жуниора Мессиаса.
В прошлом сезоне Ндомбеле отыграл 40 матчей за "Наполи" во всех турнирах забил один гол и сделал две голевые передачи. Он перешел к "Шпорам" в 2019 году из "Лиона" за рекордные 62 млн. евро.
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