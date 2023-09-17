Интер работает над продлением контракта с Мхитаряном до 2025-го года

"Интер" продолжает работать над продлением контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Клуб хочет заключить новое соглашение сроком до 2025 года, сообщает Николо Скира.

За последние несколько недель представители "нерадзури" встречались с агентом армянина. Скира отмечает, что разговор прошел положительно.

Главный тренер Симоне Индзаги считает Михтаряна ключевым игроком своей команды и настаивает на сохранении этого футболиста. Генрих также не планирует никуда уходить и хочет остаться в "Интере".

Текущий контракт игрока истекает в конце этого сезона.

Армянский полузащитник выступает за "нерадзури" с лета 2022 года – тогда он пришел в команду на правах свободного агента. В прошлом сезоне Мхитарян провел 49 матчей, записав в свой актив четыре гола и два ассиста. В текущем розыгрыше чемпионата он уже оформил три результативных действия (2+1) в четырех встречах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в шесть миллионов евро.