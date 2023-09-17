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Серия А. Кальяри не дожал Удинезе

Италия
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Обе остаются без побед

Серия А. Кальяри не дожал Удинезе

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Четвертый тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Удинезе" 0:0

"Кальяри" и "Удинезе" отстают от своего графика. Первый - новичок, то есть ожидания от него невелики. Но не два очка в четырех турах лишь с одним забитым. Особенно когда другие новички переигрывают "Аталанту" и "Лацио". Второй начал предыдущий сезон блестяще, был объявлен его открытием уже в сентябре, новой "Аталантой". В новом же лишь в четвертом туре набрал третье очко, также забил за это время лишь один мяч.

Начиналось все на жаре в Сардинии очень медленно. Продолжалось быстрее. Но и тогда защитники раз за разом блокировали опасные удары. Также опорник хозяев Дейола не попал головой в упор, то же случилось с защитником Доссеной, их форвард Лувумбо попадал в стойку. Дейола проиграл выход один-на-один, задев стойку. Защитник гостей Бийол в другом эпизоде тащил с линии ворот.

Вратарь хозяев Радунович вытащил два опасных удара. Причем у Лукки выиграл выход один-на-один.

Предыдущие очные встречи "Удинезе" выиграл с результатами 4:0 и 5:1. Так что 0:0 - уже прогресс для "Кальяри". Но, включая сезон вылета, он выдал уже девять матчей без побед подряд в Серии А. А удинцы не забили в шестом из восьми последних. Слабо.

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В статье: Серия А Удинезе Кальяри
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