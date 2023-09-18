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Моуринью о Лукаку в Роме: Интеру не стоит злиться, пусть порадуются за бывшего тренера, которому Ромелу был очень нужен

Италия
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Наставник римлянам прокомментировал победу команды в последнем матче

Моуринью о Лукаку в Роме: Интеру не стоит злиться, пусть порадуются за бывшего тренера, которому Ромелу был очень нужен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуринью считает, что счет 7:0 не отражает уровень игры "Ромы" с "Эмполи".

"Хорошее выступление, но не на 7:0. Мы стремились к победе, к тому, чтобы победить с комфортным счетом. Были и взлеты, и падения, в частности с точки зрения физической формы, поэтому не все были готовы отыграть 90 минут с высокой интенсивностью.

Мне жаль "Эмполи", но таков футбол. Иногда случается и 7:0. Но мне все равно не понравились некоторые вещи в игре моей команды, мы вместе с тренерами подробнее все проанализируем позже.

Я понимаю, как устроена пресса и как она влияет на некоторых фанатов. Я не считаю, что мы были той командой, которой нас представляли в последние недели, не думаю, что я был таким ужасным тренером, как говорили на прошлой неделе. И сейчас мы не стали выдающейся командой. Мы команда, у которой есть потенциал, и наша цель - идти от матча к матчу и побеждать.

Лукаку должен быть счастлив, чувствовать любовь и востребованность. Он приехал к нам и сразу понял, что нам нужен такой игрок. Он любит побеждать.

Не думаю, что у "Интера" есть основания злиться (из-за Лукаку), они выиграли дерби со счетом 5:1, там и так много выдающихся нападающих. Пусть порадуются за своего бывшего тренера, которому действительно был нужен форвард", - сказал главный тренер "Ромы".

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В статье: Жозе Моуриньо Ромелу Лукаку Рома (Рим)
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Источник:
Football-italia

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