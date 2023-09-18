Серия А. Вторая победа Торино и второе поражение Салернитаны подряд

Серия А. Четвертый тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Торино" 0:3

Голы: Буонджорно 15, Радоньич 41, 50

Дерби "гранатовых". "Торино" два сезона подряд завершал в Топ-10 и вновь попытается сдвинуть гораздо более богатую и статусную Топ-8. "Салернитана" после прихода Паулу Соузы зимой запомнилась упрямством и солидной игрой, была королевой ничьих. Правда, сезон 2023/24 обе начали невзрачно. Вторая - двумя очками в трех турах (пусть и 2:2 против "Ромы"), первый - четырьмя, но лишь одним голом дома в ворота двух новичков лиги.

Сегодня "Торо" все же прорвало. Явно благодаря раннему голу. Играть по результату, на удержание, от обороны он умеет отлично, тем более, когда соперник - не гранд. Хотя начала активно "Салернитана". Кандрева и Кабрал проверяли вратаря. Но не сильно, а вскоре во время углового защитник Буонджорно добил после попытки Радоньича. Далее же Мадзокки и Кандрева пробивали чуть неточно, а Радоньич издали как раз попал.

Кабрал не сумел вернуть интригу прямо перед перерывом, замкнув пас Кандревы в стойку, не сумел и Ботхейм, не добив. А в начале второго тайма Радоньич, автор единственного гола в предыдущем туре, оформил личные шесть из шести очков. Белланова прорвался и прострелил на него. Очоа мог достать, но не сложился как следует. А далее команды разве что создали по одному супермоменту.

Всего лишь первое домашнее поражение "Салернитаны" в лиге после восьми матчей подряд без них, но уже оно, второе подряд на всех полях, оказывает немалое давление на Соузу. А "Торино" подтверждает свою гостевую силу - пятая гостевая победа без пропущенных в шести последних матчах лиги. Шестым был 1:4 от "Милана". К счастью для "быков", в этой лиге много соперников слабее "дьяволов".