  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуринью - о Лукаку: Ромелу есть Ромелу, он забивает везде, куда бы он ни пошел
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуринью - о Лукаку: Ромелу есть Ромелу, он забивает везде, куда бы он ни пошел

Италия
(1 голосов)

Лукаку сыграл пять матчей во всех турнирах и забил четыре мяча

Моуринью - о Лукаку: Ромелу есть Ромелу, он забивает везде, куда бы он ни пошел

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался о реализации моментов, которую демонстрирует нападающий римлян Ромелу Лукаку. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец сыграл пять матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.

"Я думал, что буду отвечать и за голы, которые не забивает Лукаку. По крайней мере, в этом меня нельзя обвинить, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал в "Манчестер Юнайтед", он забивал в "Интере" - он забивает везде, куда бы он ни пошел. Ромелу есть Ромелу, и, к счастью, я не тот тренер, который способен разрушить то, в чем он хорош", - приводит слова Моуринью официальный сайт "Ромы".

Лукаку перешел в "Рому" из "Челси" в августе 2023 года на правах аренды до конца сезона. Transfermarkt оценивает нападающего в € 40 млн. После семи туров чемпионата Италии "Рома" занимает 12 место с восемью очками. Лидирует в таблице "Интер" (18 очков).

По теме
yellow-arrow
Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
yellow-arrow
Серия А. Благодаря разнице в уровне центрфорварда Рома побеждает Фрозиноне
yellow-arrow
Серия А. Аталанта - Ювентус 0:0. Даже краска уже высохла
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
asroma

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде