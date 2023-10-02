Моуринью - о Лукаку: Ромелу есть Ромелу, он забивает везде, куда бы он ни пошел

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался о реализации моментов, которую демонстрирует нападающий римлян Ромелу Лукаку. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец сыграл пять матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.

"Я думал, что буду отвечать и за голы, которые не забивает Лукаку. По крайней мере, в этом меня нельзя обвинить, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал в "Манчестер Юнайтед", он забивал в "Интере" - он забивает везде, куда бы он ни пошел. Ромелу есть Ромелу, и, к счастью, я не тот тренер, который способен разрушить то, в чем он хорош", - приводит слова Моуринью официальный сайт "Ромы".

Лукаку перешел в "Рому" из "Челси" в августе 2023 года на правах аренды до конца сезона. Transfermarkt оценивает нападающего в € 40 млн. После семи туров чемпионата Италии "Рома" занимает 12 место с восемью очками. Лидирует в таблице "Интер" (18 очков).