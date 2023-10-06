Лидеры Ювентуса могут пропустить дерби с Торино из-за травм

Участие Федерико Кьезы в субботнем матче Серии А с "Торино" находится под вопросом. У вингера "Ювентуса" обнаружено мышечное растяжение. Окончательное решение будет принято сегодня после очередного обследования.

Также туринское дерби может пропустить форвард "Ювентуса" Душан Влахович, у которого по-прежнему проблемы со спиной.

Матч 8 тура Серии А "Ювентус"-"Торино" состоится 7 октября в 19 часов. У "Ювентуса" после 7 матчей в активе 14 очков, команда занимает 4 место, "Торино" имеет в активе 9 очков и занимает 10 строчку.