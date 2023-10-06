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Лидеры Ювентуса могут пропустить дерби с Торино из-за травм
У игроков повреждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Участие Федерико Кьезы в субботнем матче Серии А с "Торино" находится под вопросом. У вингера "Ювентуса" обнаружено мышечное растяжение. Окончательное решение будет принято сегодня после очередного обследования.
Также туринское дерби может пропустить форвард "Ювентуса" Душан Влахович, у которого по-прежнему проблемы со спиной.
Матч 8 тура Серии А "Ювентус"-"Торино" состоится 7 октября в 19 часов. У "Ювентуса" после 7 матчей в активе 14 очков, команда занимает 4 место, "Торино" имеет в активе 9 очков и занимает 10 строчку.
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