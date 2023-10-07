Серия А. Дженоа - Милан 0:1. Вновь пропущенный после ухода Малиновского и сейвы вратаря Жиру

Серия А. Восьмой тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан" 0:1

Гол: Пулишич 87

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер (Леали 90+14), Бани, Драгушин, Васкес, Сабелли (Экубан 68), Торсби, Френдруп, Хапс (Пушкаш 90+1), Малиновский (Кутлу 68), Гудмундссон

"Милан": Маньян, Флоренци (Калабрия 66), Тиав, Томори, Эрнандес, Адли (Жиру 66), Рейндерс, Муса, Чуквуэзе (Пулишич 46), Йович (Бартезаги 90+2), Окафор (Леау 46)

Предупреждения: Де Винтер 69, Х. Мартинес 86 - Эрнандес 21, Флоренци 22, Муса 47, Адли 62, Томори 90+10

Удаления: Х. Мартинес 90+13 (вторая желтая) - Маньян 90+8 (прямая красная)

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Ну и ну! Бывает же такое! 86 минут мы наблюдали за скучнейшим зрелищем, которым гордился бы Массимилиано Аллегри. Команды просто не хотели играть. "Милан" приехал в Геную очень уставшим, ведь в среду играл в Дортмунде в Лиге Чемпионов. Решил произвести ротацию, оставив Жиру, Леау и Пулишича в запасе. Да и в целом голы сейчас ему даются натужно. Дался так и сегодня. В концовке. После чего игра лишь началась.

"Дженоа" уже показала себя против грандов. Громила "Рому" и побеждала "Лацио", выносила "Наполи" больше часа и лишь затем потеряла 2:0 и сыграла вничью. Вообще-то, уже в четвертом из пяти последних матчей она пропускает решающий гол после 80-ой минуты и упускает результат. Недостаток опыта из-за вновь травмированных Баделя и Строотмана и вновь замененного слишком рано Руслана Малиновского вновь сказался?

В первые 86 минут особо нечего описывать. Обе команды играли в крайне медленном темпе, далеко от ворот соперника. "Милан" владел мячом почти 60 процентов времени, но создал лишь в середине второго тайма. Леау вышел на замену и замыкал навес ударом головой с отскоком от газона. Мартинес спас, затем врезавшись в стойку. "Дженоа" же создала удар Драгушина с рикошетом. Маньян чудом успел вытащить его.

На 87-ой минуте гости создали американский гол. Муса навесил с правого фланга, Пулишич принял в центре штрафной, развернулся в окружении двоих и покатил в угол. Его четвертый гол в сезоне. Арбитры долго просматривали видео на предмет касания руки, и с некоторых углов это выглядело рукой. Но в итоге гол разрешили.

Глубоко в добавленное время "Дженоа" создала очень опасную атаку. Маньян выбежал за пределы штрафной и дважды в течение нескольких секунд удачно сыграл головой. Однако и здесь включилось видео, позвали арбитра, и он показал Майку прямую красную карточку за въезд коленом в соперника. Замены уже закончились, и Оливье Жиру встал в ворота. Ему повезло со штрафным, который срикошетил в перекладину.

Конец? Никак нет. Вратарь "Дженоа" Мартинес пришел на угловой, попытался сорвать подкатом контратаку соперника и получил вторую желтую карточку. Два вратаря удалены в одном матче за игровые моменты! Также оборона "Милана" провалилась, и Пушкаш вышел на вратаря. Однако Жиру бросился ему в ноги, сумел задеть мяч совершенно без фола, а затем в еще одном броске задел еще раз и в итоге зафиксировал его!

После финального свистка игроки "Милана" бросились на Жиру, а затем вместе с ним принялись праздновать перед своей трибуной. Будто стали единоличными лидерами Серии А не после восьмого тура, а после 38-го. Они уж точно не пропустили в пятом из шести последних матчей во всех турнирах во многом благодаря французу.

Малиновский был заменен на 68-ой минуте. Номинально играл "десятку" позади форварда Гудмундссона, но на самом деле, как и неделю назад против "Удинезе", действовал глубоко в центре поля, ближе к левой стороне и ближе к своим защитникам. Помогая им разыгрывать. Прикрывал и разыгрывал четко, уверенно, благодаря чему оборона и центр поля его команды не испытывали проблем.

Конкретно он действовал против Мусы, часто идя за ним на свой левый фланг. И его прикрывал хорошо. Того самого Мусу, который после ухода Руслана с поля заработал ассист с того фланга. Во второй раз подряд "Дженоа" пропускает после ухода украинца с поля.

На момент ухода Руслан был пятым в команде по точности передач (85.3 процента), шестым в команде по касаниям мяча (37), третьим по передачам (36). Такое соотношение касаний и пасов говорит, что почти всегда играл в одно касание. Выиграл два из четырех единоборств. В атаке запомнился лишь пасом на ход по левому флангу. Тогда Васкес упал в штрафной, но арбитр справедливо не поставил пенальти.