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Малиновский в старте. Дженоа - Милан 0:1. Обзор матча, видео голов
Дженоа - Милан. Обзор матча, видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 8 тура Серии А "Дженоа" принимала "Милан". Полузащитник "Дженоа" украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и был заменен на 68 минуте, это была его шестая игра за "Дженоа" в нынешнем сезоне.
Ближе к концу матча "Милану" удалось оформить гол, на 87 минуте забил Кристиан Пулишич. В компенсированное время вратарь "Милана" Майкл Маньян был удален за грубый фол.
Серия А. Восьмий тур
Дженоа - Милан 0:1
Гол: Кристиан Пулишич 87
Удаление: Майкл Меньян 90+8, Хосеп Мартинес 90+13
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