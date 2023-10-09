Наполи может уволить Гарсию. Клуб провел встречу с трененром

Руководство "Наполи" провело встречу на которой обсуждалось будущее главного тренера Руди Гарсии. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис задумался над увольнением после поражения от "Фиорентины" (1:3) в Серии А.

Сообщается, что тренера пока не хотят увольнять, но в клубе думают над этим. Гарсии придется улучшить результаты или его место окажется под серьезной угрозой.

"Наполи" занимает 5-е место в Серии А, набрав 14 очков после 8 туров. У команды Гарсии 2 поражения подряд: до этого "неаполитанцы" уступили "Реалу" в Лиге чемпионов (2:3).

Напомним, что Гарсию назначили прлшлым летом, после ухода Лучано Спаллетти. До "Наполи" Руди тренировал "Аль-Наср".