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Наполи может уволить Гарсию. Клуб провел встречу с трененром

Италия
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Немедленная отставка пока не рассматривается

Наполи может уволить Гарсию. Клуб провел встречу с трененром

Фото: twitter.com/RudiGarcia

Новина українською

Руководство "Наполи" провело встречу на которой обсуждалось будущее главного тренера Руди Гарсии. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис задумался над увольнением после поражения от "Фиорентины" (1:3) в Серии А.

Сообщается, что тренера пока не хотят увольнять, но в клубе думают над этим. Гарсии придется улучшить результаты или его место окажется под серьезной угрозой.

"Наполи" занимает 5-е место в Серии А, набрав 14 очков после 8 туров. У команды Гарсии 2 поражения подряд: до этого "неаполитанцы" уступили "Реалу" в Лиге чемпионов (2:3).

Напомним, что Гарсию назначили прлшлым летом, после ухода Лучано Спаллетти. До "Наполи" Руди тренировал "Аль-Наср".

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В статье: Руди Гарсия Наполи
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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