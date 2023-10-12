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Тонали и Дзаньоло отправили домой из сборной. Их подозревают в ставках

Италия
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Последнему грозит серьезное наказание

Тонали и Дзаньоло отправили домой из сборной. Их подозревают в ставках

Фото: https://twitter.com/AVFCOfficial

Новина українською

Полузащитники "Ньюкасла" и "Астон Виллы" Сандро Тонали и Николо Дзаньоло были отправлены из стана сборной Италии в свои клубы. Прокуратура Турина ведет следствие о ставках.

Та же прокуратура ведет дело полузащитника "Ювентуса" Николо Фаджоли, который также подозревается в ставках. Ему грозит дисквалификация сроком до трех лет.

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Пока информации о Тонали нет, дело Дзаньоло должно быть очень серьезным. Похоже, он ставил на матчи "Ромы" в Кубке Италии, когда находился в составе команды. Подобные дела значительно серьезнее, чем ставки на другие команды. Дело Дзаньоло может выйти за пределы спортивного суда.

Дзаньоло и Тонали не помогут сборной Италии в матчах против Мальты и Англии в квалификации чемпионата Европы.

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В статье: Италия Сандро Тонали Николо Дзаньоло
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Источник:
football-italia.net

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