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Тонали и Дзаньоло отправили домой из сборной. Их подозревают в ставках
Последнему грозит серьезное наказание
Фото: https://twitter.com/AVFCOfficial
Полузащитники "Ньюкасла" и "Астон Виллы" Сандро Тонали и Николо Дзаньоло были отправлены из стана сборной Италии в свои клубы. Прокуратура Турина ведет следствие о ставках.
Та же прокуратура ведет дело полузащитника "Ювентуса" Николо Фаджоли, который также подозревается в ставках. Ему грозит дисквалификация сроком до трех лет.
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Пока информации о Тонали нет, дело Дзаньоло должно быть очень серьезным. Похоже, он ставил на матчи "Ромы" в Кубке Италии, когда находился в составе команды. Подобные дела значительно серьезнее, чем ставки на другие команды. Дело Дзаньоло может выйти за пределы спортивного суда.
Дзаньоло и Тонали не помогут сборной Италии в матчах против Мальты и Англии в квалификации чемпионата Европы.
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