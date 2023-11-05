Серия А. Рома выходит от поражения к победе в добавленное время

Серия А. 11-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лечче" 2:1

Голы: Азмун 90+1, Лукаку 90+4 - Алмквист 72

Нереализованный пенальти: Лукаку 5 (вратарь)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Кристиансен 78), Льоренте, Ндика, Карсдорп (Залевски 78), Бове (Ренату Саншеш 70), Кристанте, Ауар (Азмун 73), Эль-Шаарави (Белотти 78), Дибала, Лукаку

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Доргу (Галло 62), Каба, Рамадани, Рафия (Х. Гонсалес 62), Алмквист (Туба 80), Крстович (Пикколи 80), Банда (Стрефецца 74)

Предупреждения: Ренату Саншеш 76, Льоренте 89, Лукаку 90+5 - Банда 17, Доргу 27, Рамадани 77, Туба 81, Стрефецца 87



И во время провального начала сезона "Ромы", и во время ее возрождения было отлично заметно, что команде не хватает запаса прочности, качества. Она даже не могла установить постоянное прочное доминирование в матчах против соперников уровня "Фрозиноне" и "Монцы", скорее бегала за ними. Но в итоге вырывала победы на характере и наивности соперника. Сегодня против "Лечче" получилось точно так же.

Сегодня подопечные Жозе Моуриньо доминировали в первые 30-33 минуты. Тогда они реально прижали соперника к его воротам, прессинговали, давили довольно интенсивно. Должны были забивать уже в дебюте, когда мяч задел пальцы Баширотто, и ВАР позвал арбитра к монитору. Но Лукаку пробил пенальти плохо, по центру. Первый неудачный пенальти бельгийца в итальянской карьере после 14-ти удачных.

При этом следует отметить, что, кроме этого пенальти и крученого удара Ауара, вытащенного Фальконе, римляне не создали ничего. Дибала, вернувшийся после почти месяца травмы, играл очень активно, но то зачем-то отдавал пас в штрафную рабоной (очень неточно), то пробивал в Лукаку. А с минуты 34-ой "Лечче" вошел в игру, стал все чаще держать мяч возле штрафной соперника, прорываться.

Во втором тайме игра уже постоянно шла на встречных курсах. И в целом "Лечче" выглядел интереснее, стройнее. По ударам по воротам он матч не проиграл. Его губил излишний эгоизм. Все пытались пройти на дриблинге до самих ворот. Даже центральный защитник Понграчич. Его удар вышел слабым. А Лукаку в контратаке с 11-ти метров пробил точно так же, как и пенальти. В центр, в ноги Фальконе.

"Лечче" в итоге забил. Банда после своего, наверное, десятого опасного прорыва слева в матче впервые решил отдать пас. Еще и в подкате в борьбе с защитником. Алкмвист получил мяч и пробил в ближний угол. После чего гости не отошли в оборону, а продолжали держать игру на равных. Стрефецца вновь не пожелал отдать пас в отличной ситуации и в итоге пробил низом неточно.

За это гости были наказаны. Не когда Дибала со скидки назад Лукаку закручивал в "девятку". Там он чуть не попал. А на 91-ой минуте, когда Залевски навесил слева, а Азмун пробил головой. Оба вышли на замену. И на 94-ой, когда Дибала отдал вперед, защитник лишь чуть задел, Лукаку сбросил другого, развернулся и четко пробил.

Ромелу после семи голов в семи матчах во всех турнирах забил лишь один в трех и подвергался критике. Особенно за крайне слабое выступление против "Интера" в предыдущем туре. Без победы и с неудачным пенальти его сегодня сожрали бы. Но он принес победу. А Дибала только-только вернулся, но отыграл полный матч. Моуриньо не зря говорил, что не может позволить себе отказаться от него.

Шесть побед "Ромы" в семи последних матчах во всех турнирах. Четыре в пяти в лиге. Четыре подряд дома в лиге. Она сумела избежать второго домашнего поражения от "Лечче" в лиге в истории и первого с 1986-го года. А заслуженно, не заслуженно, рано, поздно, мытьем, катаньем, разгромом, камбеком на последних секундах - ей не важно, как.