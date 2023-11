Генрих Мхитарян поблагодарил Мирчу Луческу за совместную работу

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян выразил благодарность экс-наставнику "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирче Луческу.

Напомним, 78-летний Луческу объявил о завершении тренерской карьеры после матча с "Шахтером" в 13-м туре чемпионата Украины, который завершился поражением киевского "Динамо" со счетом 0:1. Но впоследствии опроверг слухи о завершении карьеры. Ранее румынский специалист работал в "Шахтере", где под его руководством играл Генрих Мхитарян. Читайте также Луческу: Я ушел из команды, а не из футбола. Меня не правильно интерпретировали

Learning about your retirement, I’d like to express my gratitude to you Mister for your belief in my talent.

Thank you for your trust, for inspiring me and for the profound impact you had on my career. You have been more than a coach to me and your mentorship contributed to shape… pic.twitter.com/WRYuF3P8JC