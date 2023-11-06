Генрих Мхитарян поблагодарил Мирчу Луческу за совместную работу

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян выразил благодарность экс-наставнику "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирче Луческу.

"Узнав о вашем решении завершить карьеру, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за веру в мой талант. Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня, и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру.

Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня. Спасибо, Мистер! Желаю вам больше, чем просто всего наилучшего", - написал Мхитарян в социальной сети X.