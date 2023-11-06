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Генрих Мхитарян поблагодарил Мирчу Луческу за совместную работу
Генрих выразил благодарность своему бывшему наставнику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян выразил благодарность экс-наставнику "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирче Луческу.
"Узнав о вашем решении завершить карьеру, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за веру в мой талант. Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня, и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру.
Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня. Спасибо, Мистер! Желаю вам больше, чем просто всего наилучшего", - написал Мхитарян в социальной сети X.
Напомним, 78-летний Луческу объявил о завершении тренерской карьеры после матча с "Шахтером" в 13-м туре чемпионата Украины, который завершился поражением киевского "Динамо" со счетом 0:1. Но впоследствии опроверг слухи о завершении карьеры. Ранее румынский специалист работал в "Шахтере", где под его руководством играл Генрих Мхитарян. Читайте также Луческу: Я ушел из команды, а не из футбола. Меня не правильно интерпретировали
Learning about your retirement, I’d like to express my gratitude to you Mister for your belief in my talent.— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) November 5, 2023
Thank you for your trust, for inspiring me and for the profound impact you had on my career. You have been more than a coach to me and your mentorship contributed to shape… pic.twitter.com/WRYuF3P8JC
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