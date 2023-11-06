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Генрих Мхитарян поблагодарил Мирчу Луческу за совместную работу

Италия

Генрих выразил благодарность своему бывшему наставнику

Генрих Мхитарян поблагодарил Мирчу Луческу за совместную работу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян выразил благодарность экс-наставнику "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирче Луческу.

"Узнав о вашем решении завершить карьеру, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за веру в мой талант. Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня, и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру.

Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня. Спасибо, Мистер! Желаю вам больше, чем просто всего наилучшего", - написал Мхитарян в социальной сети X.

Напомним, 78-летний Луческу объявил о завершении тренерской карьеры после матча с "Шахтером" в 13-м туре чемпионата Украины, который завершился поражением киевского "Динамо" со счетом 0:1. Но впоследствии опроверг слухи о завершении карьеры. Ранее румынский специалист работал в "Шахтере", где под его руководством играл Генрих Мхитарян. Читайте также Луческу: Я ушел из команды, а не из футбола. Меня не правильно интерпретировали

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