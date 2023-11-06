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Серия А. Выхода Коваленко хватило Эмполи лишь для одного гола
"Фрозиноне" ещё до него забил два
portugalinews
Серия А. 11-й тур
Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Эмполи" 2:1
Голы: Чуни 58, Ибрагимович 74 - Капуто 86
В предыдущем туре "Фрозиноне" вел со счетом 3:0, но пропустил четыре мяча и проиграл "Кальяри". Эта победа и затем еще одна помогли сардам выйти из зоны вылета. "Эмполи" мог выйти из зоны вылета сегодня в случае победы. Но больше команда Эусебио Ди Франческо проигрывать аутсайдерам не желала. По радости тренера и игроков после финального свистка было ясно, насколько матч важен для них.
Судя по началу матча, был он очень важен и для команды Аурелио Андреaццоли, вчера праздновавшего День Рождения. Уже в дебюте Канчелльери издали попал в перекладину. Удар Фаццини еле заблокировали. Гьяси не достал прострел в паре метров от ворот. Вскоре "Фрозиноне" перехватил и наращивал преимущество. Но защитники блокировали удары. 0:0 по ударам в створ в первом тайме.
Второй тайм хозяева уже большей частью провели отлично. Берише пришлось отбивать удар Рейньера, каркасу ворот - два удара Маццителли издали. Чуни в розыгрыше углового получил от Ибрагимовича, технично принял и пробил Беришу. А сам Ибрагимович (Арион, 17-летний уроженец Германии, арендованный у "Баварии"), обыгрался с Рейньером и забил. 2:0.
Виктор Коваленко вышел на замену лишь после этого. На 77-ой минуте. Он обычно шестой опорник в иерархии, сегодня Мале был дисквалифицирован, вот украинец и стал второй заменой опорника на опорника. Вошел в игру активно, играл высоко, быстро (а ведь и в "Эмполи", и в "Специи" его обычно ставили глубоко в центр поля). Прессинговал, ввязывался в единоборства.
Виктор участвовал в позиционной атаке, которую Камбиаги завершил голевым навесом на Капуто. Хотя и лишь простым пасом в центре поля. Также перехватил на правом фланге, прострелил, но партнер по команде плохо попал по мячу. Капуто подхватил и забил, но из офсайда. Также в контратаке Коваленко умно пропустил мяч на фланг, получил прострел уже в штрафной, но немного не достал мяч.
Кроме этого, украинец нанес удар по воротам слета с 18-ти метров, когда штрафной с фланга защитники выбили на него. Получилось в соперника, который стоял прямо перед ним.
"Эмполи" на предпоследнем месте, "Фрозиноне" - на 11-ом.
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