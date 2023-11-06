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Серия А. Выхода Коваленко хватило Эмполи лишь для одного гола

Италия
Обновлено

"Фрозиноне" ещё до него забил два

Серия А. Выхода Коваленко хватило Эмполи лишь для одного гола

portugalinews

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
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Серия А. 11-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Эмполи" 2:1

Голы: Чуни 58, Ибрагимович 74 - Капуто 86

В предыдущем туре "Фрозиноне" вел со счетом 3:0, но пропустил четыре мяча и проиграл "Кальяри". Эта победа и затем еще одна помогли сардам выйти из зоны вылета. "Эмполи" мог выйти из зоны вылета сегодня в случае победы. Но больше команда Эусебио Ди Франческо проигрывать аутсайдерам не желала. По радости тренера и игроков после финального свистка было ясно, насколько матч важен для них.

Судя по началу матча, был он очень важен и для команды Аурелио Андреaццоли, вчера праздновавшего День Рождения. Уже в дебюте Канчелльери издали попал в перекладину. Удар Фаццини еле заблокировали. Гьяси не достал прострел в паре метров от ворот. Вскоре "Фрозиноне" перехватил и наращивал преимущество. Но защитники блокировали удары. 0:0 по ударам в створ в первом тайме.

Второй тайм хозяева уже большей частью провели отлично. Берише пришлось отбивать удар Рейньера, каркасу ворот - два удара Маццителли издали. Чуни в розыгрыше углового получил от Ибрагимовича, технично принял и пробил Беришу. А сам Ибрагимович (Арион, 17-летний уроженец Германии, арендованный у "Баварии"), обыгрался с Рейньером и забил. 2:0.

Виктор Коваленко вышел на замену лишь после этого. На 77-ой минуте. Он обычно шестой опорник в иерархии, сегодня Мале был дисквалифицирован, вот украинец и стал второй заменой опорника на опорника. Вошел в игру активно, играл высоко, быстро (а ведь и в "Эмполи", и в "Специи" его обычно ставили глубоко в центр поля). Прессинговал, ввязывался в единоборства.

Виктор участвовал в позиционной атаке, которую Камбиаги завершил голевым навесом на Капуто. Хотя и лишь простым пасом в центре поля. Также перехватил на правом фланге, прострелил, но партнер по команде плохо попал по мячу. Капуто подхватил и забил, но из офсайда. Также в контратаке Коваленко умно пропустил мяч на фланг, получил прострел уже в штрафной, но немного не достал мяч.

Кроме этого, украинец нанес удар по воротам слета с 18-ти метров, когда штрафной с фланга защитники выбили на него. Получилось в соперника, который стоял прямо перед ним.

"Эмполи" на предпоследнем месте, "Фрозиноне" - на 11-ом.

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