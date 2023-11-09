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Легенда возвращается. Златан Ибрагимович ведет переговоры с Миланом

Италия

Швед снова будет в миланском клубе

Легенда возвращается. Златан Ибрагимович ведет переговоры с Миланом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Златан Ибрагимович и "Милан" ведут переговоры о возвращении шведа на "Сан-Сиро", теперь остается ждать официального объявления.

Calciomercato.com и SportMediaset сообщают, что соглашение между двумя сторонами уже достигнуто.

Ожидается, что Златан станет советником.

Ибрагимович вел переговоры с руководством "Милана" в течение нескольких недель, но, по некоторым данным, переход может быть официально оформлен в течение следующих нескольких дней.

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Златан Ибрагимович Милан
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