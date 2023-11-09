Легенда возвращается. Златан Ибрагимович ведет переговоры с Миланом

Златан Ибрагимович и "Милан" ведут переговоры о возвращении шведа на "Сан-Сиро", теперь остается ждать официального объявления.

Calciomercato.com и SportMediaset сообщают, что соглашение между двумя сторонами уже достигнуто.

Ожидается, что Златан станет советником.

Ибрагимович вел переговоры с руководством "Милана" в течение нескольких недель, но, по некоторым данным, переход может быть официально оформлен в течение следующих нескольких дней.