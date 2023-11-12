Серия А. Аталанта спасается от поражения, но не выходит в Топ-4

Серия А. 12-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Аталанта" 1:1

Голы: Уолас 44 - Эдерсон 90+2

Нереализованный пенальти: Саксесс 31 (стойка)

"Удинезе": Сильвестри, Феррейра (Кристенсен 77), Бийол, Н. Переc, Эбоселе, Самарджич (Товен 82), Уолас, Пайеро (Ловрич 71), Земура (Х. Камара 83), Р. Перейра, Саксесс (Лукка 82)

"Аталанта": Карнезекки, Де Роон, Джимсити, Колашинац, Хатебур (Холм 51, Дзаппакоста 77), Эдерсон, Коопмейнерс, Баккер (Зортеа 65), Пашалич (Лукман 46), Миранчук, Муриэль (Скамакка 46)

Предупреждения: Феррейра 41, Бийол 77 - Хатебур 37, Коопмейнерс 59, Де Роон 89

Ничья "Милана" и поражение "Наполи" в 12-ом туре, да и вообще их форма в последнее время, позволяют другим командам нацеливаться на скорейшее попадание в Топ-4. Первой на очереди была "Аталанта". В случае победы сегодня она как раз и становилась четвертой. Но ехали бергамцы в гости к "Удинезе", который, хотя и аутсайдер, не проиграл в предыдущих пяти матчах лиги на всех полях. Не проиграл и сегодня.

Сегодня фриуланцы должны были выиграть. Они играли гораздо лучше ломбардийцев. Владение мячом проиграли почти в два раза, но по ударам по воротам выиграли почти в два. Выглядели гораздо солиднее, собраннее, быстрее, да и опаснее в атаке. Они не умеют побеждать. Потому и в аутсайдерах. Потому и сегодня упустили победу в добавленное время. А могли бы оформить серию из 1:0 над "Миланом" и "Аталантой".

Можно ли оправдать подопечных Джан Пьеро Гасперини потерями в обороне, из-за которых опорник Де Роон отошел туда? Без него центр поля просто не был способен бороться даже с таким соперником. И усталостью из-за игры в Лиге Европы? Скорее всего, из-за нее Гасп решил сегодня не выпускать в стартовом составе лучших форвардов Скамакку и Лукмана и лучшего латераля Дзаппакосту. Без них и атаки не было.

В первом тайме "Аталанта" вообще не играла, а "Удинезе" играл мощно в единоборствах и постоянно силами стремительных Саксесса и Эбоселе пытался прорываться вперед. Второй прорвался дважды и дважды требовал пенальти. Карнезекки и вправду сбил его. Но первый пробил 11-метровый в стойку. А в концовке Самарджич пробил в перекладину, мяч отскочил к Уоласу, тот пробил издали, и состоялся огромный рикошет от защитника.

Второй тайм "Удинезе" начал так же. Карнезекки пришлось ногой отбивать удар Земуры и в прыжке пальцами - крученый удар Перейры. Постепенно хозяева уставали и отходили немного назад. Но давить гостям не удавалось. Тем более - создавать. Лукман во вратарской пробил неуклюже. Но все же в итоге навес издали Дзаппакосты замкнул головой Эдерсон. А затем еще и Лукман низом с линии штрафной чуть не попал.

"Аталанта" продлила серию матчей против "Удинезе" без поражений до 12-ти. Но четыре из пяти последних - ничьи. Стабильную гру в гостях она вообще наладить не может. После 3:0 в Эмполи - вот такое выступление. А фриуланцы должны быть разочарованы. Они сыграли вничью в лиге в этом сезоне уже в восьмой раз. Хотя бы пару побед из этих восьми, причем заслуженных - и не думали бы о борьбе против вылета.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Болонья" 2:1

Голы: Бонавентура 17, Н. Гонсалес 48 (пен.) - Зиркзее 33 (пен.)

"Болонья" могла воспользоваться осечкой "Аталанты", обойти ее и сравняться по очкам с тем же "Наполи". Но и, как у "Удинезе", у нее слишком много ничьих. Пять в предыдущих пяти гостевых матчах. Да и она играла на изначально сложном выезде. "Фиорентина" еще и была очень зла после трех туров подряд без очков и забитых мячей. В итоге даже получилоь первое поражение "россоблу" с первого тура.

Здесь матч был равным, хотя гости также владели мячом гораздо больше. 61 процент времени. Фолов набралось 34, то есть игра была очень жесткой. В ущерб скорости и атакам. 23 удара по воротам для таких команд - мало. Даже очень мало.

Бонавентура получил от Нзолы, развернулся между защитниками и классно пробил под перекладину. Очень красивый гол. Прорвался между защтиниками и Нико Гонсалес, но пробил слабо. Фергюсон ответил чуть неточным ударом головой, а Салемакерс - ударом в упор после недопонимания двух защитников. Терраччьяно вытащил ногой. В итоге рука Паризи и пенальти принесли гостям заслуженный 1:1.

Насколько нравилась игра тренерскому штабу "Фиорентины"? В перерыве он произвел две замены. И одна из них сразу принесла гол. Иконе пытался добить в штрафной и был схвачен за футболку. Далее же гость Зиркзее бил в ближний угол, Фергюсон из центра штрафной. Терраччьяно справился. И спасся от пенальти после долгого просмотра видео. Фабио Мареска решил, что Салемакерс начал падать еще до падения Артура на него.

"Фиорентина" обходит "Болонью" и сравнивается по очкам с "Аталантой". До четвертого места всего одно очко.