Вертикальная игра от стены. Сборная Италии смелеет, но все еще боится

Вряд ли где-либо еще в Европе влияние футбола на общество настолько велико, как в Италии. В Англии болельщиков, ультрас, местных сайтов о футболе также очень много, но там есть и другие дела. Даже другие мегапопулярные виды спорта. Итальянцы же уже давно махнули рукой на политику и экономику, не ожидая от них ничего хорошего, а другие виды спорта никогда и не приближались к кальчо.

Взять хотя бы последнюю зарисовку. "Рома" заключила спонсорский контракт с Риядом, столицей Саудовской Аравии. Главным соперником Рима в борьбе за право принять знаменитую ярмарку и выставку Expo в 2030-ом году. Контракт вызвал ярость у римских чиновников, и говорят, что теперь они даже пытаются зарубить строительство нового стадиона "волков". Заявляя: "Стройте свой стадион в Рияде".

Ну и "Лацио" не упустил момент, заявив о своем римском патриотизме "в отличие от некоторых" и бесплатном помещении на футболки рекламы кандидатуры Рима.

Так что давление на футбол огромно, его влияние огромно, и любые футбольные события воспринимаются острее, чем должны. Уж точно - отрицательные, раздувая пессимизм до огромных размеров. Особенно - когда речь о витрине итальянского футбола. О сборной. Как часто повторяют, единственном, что объединяет, а не разделяет итальянцев. Ныне она все чаще объединяет в нервозности и неуверенности.

Вновь у стены

В Италии любят говорить, что итальянцы действуют лучше всего, когда прижаты к стене. Говорят это часто и футбольные люди. В том числе бывший тренер сборной Роберто Манчини. Две последних победы на Чемпионатах Мира на фоне громких скандалов вокруг ставок и "особых отношений" с судьями, последняя победа на Евро на фоне коронавируса подтверждают этот тезис.

Впрочем, и он сильно пошатнулся после двух подряд безвольных поражений в плей-офф за выход на Чемпионат Мира. Их итальянцы будут помнить очень долго, они очень долго будут сниться в ночных кошмарах, и их всегда будут учитывать в оценке шансов своей сборной в очередном решающем матче какой-либо Квалификации. В том числе и сегодня в Леверкузене против сборной Украины.

Сама мысль о возможном попадании в плей-офф за выход на Евро-2024 сейчас бросает итальянцев в дрожь.

Каковы их шансы избежать такого? Я уже говорил, что своим внезапным уходом из сборной Манчини подложил свинью не ей, а наоборот - всем ее соперникам. С ним сборная шла в никуда, в застой, в стагнацию, в ненависть и разочарование болельщиков. Его отвратительные перепалки уже после ухода с главой Федерации Габриэле Гравиной, когда обвиняли друг друга во лжи, подтверждают ядовитость атмосферы.

Еще и повезло, что тренер-действующий чемпион Италии оказался свободным. Относительно, поскольку Аурелио Де Лаурентис продолжает требовать компенсацию за него. Но это может длиться годами, а пока Лучано Спаллетти тренирует. Пытается построить "Наполи". И уже кое-что просматривается. Прежде всего - энтузиазм, свежий ветер, увлечение игроков идеями и духом тренера.

Ясно, что из внутреннего хаоса, а тем более - из проблем на поле - быстро сборную не вытащить. И ведь хаос добавляется с делами о незаконных ставках игроков сборной, которых забирают на допрос прямо из ее тренировочного центра. Спаллетти признавал, что сборная пережила непростую ночь после допросов и решения отпустить из лагеря Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

В пятницу в матче против Северной Македонии он был вынужден обходиться без 12-ти игроков. В центре обороны в любом случае вышел бы игрок на второй официальный матч в сборной в карьере - Гатти или Буонджорно. В центре поля как раз пришлось вытащить из нафталина Жоржиньо, ставшего символом всех последних неудач сборной. И он еще и не реализовал свой четвертый пенальти за сборную подряд.

Несмотря на счет 5:2, тренер и игроки отнюдь не впадали в эйфорию. Радуясь мощному первому тайму, в котором заперли соперника в его штрафной, но отмечая потерю баланса во втором. Причем и в первом с игры сборная много не создала. Несколько красивых комбинаций с фланга на фланг или вразрез через центр завершились не лучшими ударами, а три гола забили с углового, рикошетов и паса пяткой.

Веселая атака с перепадами

Перепады сборной все еще велики. Между домом и гостями. Отбор на Чемпионат Мира-2022 был завален из-за домашних неудач. Здесь Спаллетти успел завести команду дома, и против Украины, Мальты и Северной Македонии она играла очень живо. Но в гостях против тех же македонцев в первом матче нового тренера - до сих пор уныло. В Англии проиграла уверенно.

Перепады между атакой и обороной. 13 забитых и семь пропущенных в пяти матчах со Спаллетти, без пропущенных лишь от Мальты в 11-ти последних матчах в целом. Причем пропускает она часто даже без особых усилий соперника, без ливня созданных им моментов. Перепады в целом по ходу матча - мощное яркое начало (даже в Англии забила ранний гол), мощная яркая концовка, но сон посредине.

И, тем не менее, сборная Спаллетти уже выгодно отличается от сборной позднего Манчини. Сейчас итальянцы играют в быстрый вертикальный футбол, с пасами вразрез на ход на фланги либо по центру. Часто они даже в простор, в борьбу, но лишь бы вперёд. А далее можно и запрессинговать защитников соперника. Игроки постоянно двигаются, меняются местами.

В этом движении ещё не хватает порядка, но страсть присутствует.

Спаллетти признает, что нужен баланс, что нужно уметь чувствовать моменты в матче и когда атаковать и прессинговать, и когда отходить назад и обороняться. Но не особо печалится из-за пропущенных. Говоря, что это логичные последствия игры на атаку. Об этом говорит и Кьеза: "С этим тренером мы всегда атакуем и играем на победу, потому риск присутствует".

"Что нужно для победы над Украиной? Желание атаковать и давить, но мы никогда не должны терять самоконтроль и равновесие. Когда есть возможность и нужное расстояние — надо давить на них. Если дистанция до ворот слишком большая, нам придется уступить пространство на поле и опуститься ниже. Но при этом нельзя отдавать метры, которые затем станет трудно повторно занять", - говорит Спаллетти.

Олицетворяет этот футбол Джакомо Распадори. "Фальшивая девятка", он постоянно смещается вглубь и на фланги. Не переставая двигаться, создавая численное преимущество, запутывая защитников. С ним в центре атаки в стартовом составе при Спаллетти сборная отыграла три ярких матча. С Иммобиле или Скамаккой - два унылых.

В целом большинство игроков атаки играют одинаково. Распадори, Кьеза, Барелла, Фраттези, Эль-Шаарави очень быстрые, мобильные, появляются где угодно, атакуют из глубины, меняются местами. Не жадничают, не передерживают мяч, а часто играют в одно касание. К ним можно добавить и левого защитника Димарко.

Можно заявить, что в Италии сейчас нет игроков атаки мирового класса, но есть немало очень хороших и, что ещё важнее - командных. Да и Спаллетти на вопрос о мировом классе заявил, что у них есть Кьеза. Федерико против македонцев только-только дебютировал в этом Отборе из-за травм, но сразу же отметился дублем. Он совершенно замучил соперников дриблингом и движением.

Тренер сравнил его с Янником Синнером, итальянским теннисистом, отлично игравшим сейчас на итоговом турнире года в Турине.

Страхи остаются

Кьеза говорит об огромной ответственности, Димарко - о требованиях болельщиков защитить титул Чемпиона Европы. Спаллетти - о написании истории и стремлении быть достойным её, достойным имени сборной Италии. О создании имиджа, о желании влюбить в себя Италию. Сборная с такой историей и вправду должна делать всё это. Но так и создаётся огромное давление.

А Синнер? Он в итоге проиграл в финале безжалостному и идеальному в плей-офф Новаку Джоковичу.

Страхи в Италии всё ещё сильны, и об этом даже спрашивают Спаллетти. Он отвечает философски: "Многие хотят напугать нас, напоминая о важности гола и что произойдёт, если мы не забьём. Я считаю, что мотивация всегда побеждает страхи. Нужно задать один простой вопрос: "Способны ли мы выиграть?". Ответ - да, и это сводит на нет все страхи". Проще сказать, чем сделать.

"Сейчас такой момент в истории сборной Италии, когда одна любая ошибка может заставить развалиться, " - признает он.

Сегодня против Украины может состояться и продолжение прогресса, и продолжение сплочения весёлой атаки "адзурри". Весёлые Кьеза, Распадори, Барелла говорят, что будут играть не на ничью, а на победу, потому что так требует тренер и таким должен быть менталитет сборной. Похвально. Но может состояться и ошибка, ведущая к развалу, и страх может сковать мотивацию.