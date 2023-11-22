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Жиру: Хочу остаться в Милане. Я все ещё могу помочь команде
Форвард поделился планами на будущее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру заявил, что хочет продлить трудовой договор с итальянским клубом.
"Я хотел бы остаться в "Милане". Мое соглашение заканчивается в июне 2024 года, и я еще не общался с клубом насчет своего будущего. Я хочу остаться, я думаю, что все еще могу помогать команде. Я не буду ставить какие-то пределы в своей карьере", — приводит слова француза журналист Фабрицио Романо.
Жиру выступает за "россонери" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 37-летний француз провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 млн евро.
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