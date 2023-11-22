Жиру: Хочу остаться в Милане. Я все ещё могу помочь команде

Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру заявил, что хочет продлить трудовой договор с итальянским клубом.

"Я хотел бы остаться в "Милане". Мое соглашение заканчивается в июне 2024 года, и я еще не общался с клубом насчет своего будущего. Я хочу остаться, я думаю, что все еще могу помогать команде. Я не буду ставить какие-то пределы в своей карьере", — приводит слова француза журналист Фабрицио Романо.