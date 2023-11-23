  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Названы игроки итальянской Серии А с самой большой заработной платой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы игроки итальянской Серии А с самой большой заработной платой

Италия
Обновлено

Известно, кто в Италии из футболистов зарабатывает больше всех

Названы игроки итальянской Серии А с самой большой заработной платой

ANSA

UA-Футбол
Новина українською

Портал Tuttomercatoweb опубликовал список футболистов итальянской Серии А с самой большой заработной платой.

  • Душан Влахович, Адриен Рабьо ("Ювентус") и Ромелу Лукаку ("Рома") - € 7 млн;
  • Войцех Щенсны ("Ювентус") - € 6,5 млн;
  • Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам ("Интер") и Алекс Сандро ("Ювентус") - € 6 млн;
  • Алессандро Бастони ("Интер") - € 5,5 млн;
  • Николо Барелла, Бенжамен Павар ("Интер"), Федерико Кьеза, Бремер ("Ювентус") и Рафаэл Леау ("Милан") - € 5 млн;
  • Тэмми Абрахам и Леандро Паредес ("Рома") - € 4,5 млн;
  • Данило ("Ювентус"), Луис Альберто, Чиро Иммобиле ("Лацио"), Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Самуэль Чуквезе, Тео Эрнандес ("Милан") и Эван Н'Дика ("Рома") - € 4 млн;
  • Стефан де Врей, Генрих Мхитарян ("Интер"), Исмаэль Беннасер ("Милан") и Пауло Дибала ("Рома") - € 3,8 млн.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Ювентус активно работает над трансфером Судакова
yellow-arrow
Сарри: Я допустил ошибку, когда покинул Челси. Возвращение в Италию было неправильным решением
yellow-arrow
Жозе Моуриньо: Рому слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают
Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Рома (Рим) Милан Душан Влахович Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tuttomercatoweb
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MP (Львів)
23.11.2023 в 15:42
то "чудо" бремер з блювентуса аж 5 млн заробляє))))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
MP (Львів)
23.11.2023 в 15:42
то "чудо" бремер з блювентуса аж 5 млн заробляє))))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости