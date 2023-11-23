Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы игроки итальянской Серии А с самой большой заработной платой
Известно, кто в Италии из футболистов зарабатывает больше всех
ANSA
Портал Tuttomercatoweb опубликовал список футболистов итальянской Серии А с самой большой заработной платой.
- Душан Влахович, Адриен Рабьо ("Ювентус") и Ромелу Лукаку ("Рома") - € 7 млн;
- Войцех Щенсны ("Ювентус") - € 6,5 млн;
- Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам ("Интер") и Алекс Сандро ("Ювентус") - € 6 млн;
- Алессандро Бастони ("Интер") - € 5,5 млн;
- Николо Барелла, Бенжамен Павар ("Интер"), Федерико Кьеза, Бремер ("Ювентус") и Рафаэл Леау ("Милан") - € 5 млн;
- Тэмми Абрахам и Леандро Паредес ("Рома") - € 4,5 млн;
- Данило ("Ювентус"), Луис Альберто, Чиро Иммобиле ("Лацио"), Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Самуэль Чуквезе, Тео Эрнандес ("Милан") и Эван Н'Дика ("Рома") - € 4 млн;
- Стефан де Врей, Генрих Мхитарян ("Интер"), Исмаэль Беннасер ("Милан") и Пауло Дибала ("Рома") - € 3,8 млн.
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MP (Львів)
23.11.2023 в 15:42
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