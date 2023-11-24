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Милан может заявить 15-летнего форварда Камарду на матч с Фиорентиной
Воспитанник академии тренировался с основной командой
foto AC Milan
"Милан" может заявить 15-летнего Франческо Камарду на матч с "Фиорентиной".
По информации Milan Live, воспитанник академии "Милана" тренировался с основной командой последние несколько дней. Изначально Пиоли не рассматривал возможность включения юного форварда в заявку на ближайший матч, однако травма Ноа Окафора может изменить планы главного тренера "россонери".
Как сообщает Milan News, Окафор получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Швейцарии в отборе Евро-2024. Его участие в матче с "Фиорентиной" в субботу исключено.
Кроме того, травмирован Рафаэл Леау, а Жиру пропустит матч из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в игре с "Лечче" (2:2).
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