Милан может заявить 15-летнего форварда Камарду на матч с Фиорентиной

"Милан" может заявить 15-летнего Франческо Камарду на матч с "Фиорентиной".

По информации Milan Live, воспитанник академии "Милана" тренировался с основной командой последние несколько дней. Изначально Пиоли не рассматривал возможность включения юного форварда в заявку на ближайший матч, однако травма Ноа Окафора может изменить планы главного тренера "россонери".

Как сообщает Milan News, Окафор получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Швейцарии в отборе Евро-2024. Его участие в матче с "Фиорентиной" в субботу исключено.

Кроме того, травмирован Рафаэл Леау, а Жиру пропустит матч из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в игре с "Лечче" (2:2).