  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан может заявить 15-летнего форварда Камарду на матч с Фиорентиной
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан может заявить 15-летнего форварда Камарду на матч с Фиорентиной

Италия

Воспитанник академии тренировался с основной командой

Милан может заявить 15-летнего форварда Камарду на матч с Фиорентиной

foto AC Milan

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" может заявить 15-летнего Франческо Камарду на матч с "Фиорентиной".

По информации Milan Live, воспитанник академии "Милана" тренировался с основной командой последние несколько дней. Изначально Пиоли не рассматривал возможность включения юного форварда в заявку на ближайший матч, однако травма Ноа Окафора может изменить планы главного тренера "россонери".

Как сообщает Milan News, Окафор получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Швейцарии в отборе Евро-2024. Его участие в матче с "Фиорентиной" в субботу исключено.

Кроме того, травмирован Рафаэл Леау, а Жиру пропустит матч из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в игре с "Лечче" (2:2).

По теме
yellow-arrow
16-летний воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
yellow-arrow
Милан добыл особое разрешение на включение 15-летнего игрока в заявку на матч Серии А
yellow-arrow
Легендарный футболист и экс-директор Милана раскрывает детали переговоров с Лионелем Месси
Италия Серия А Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
milanlive
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости